Festa alla Repubblica: clima incandescente, scontro istituzionale senza precedenti

ROMA. Forse non ci sono i termini per mettere in stato d’accusa il Presidente della Repubblica.

Forse la mossa potrebbe essere anche controproducente e poi a giudicare Sergio Mattarella sarebbero i giudici della Corte Costituzionale.

Di sicuro i termini dello scontro politico si sono elevati come mai prima nel nostro Paese, frattura e attacchi al colle più alto accusato di aver stoppato un governo ed una maggioranza per imporre una linea politica (sull’Europa).

A questo si aggiungono i parossismi del vociare incontrollato del Web che infuocano ulteriormente il dibattito, inquinandolo e distorcendolo.

Nel frattempo il nuovo premier incaricato Carlo Cottarelli dovrebbe presentare una squadra snella in poche ore per incassare una fiducia dal Parlamento che al momento non ha e non potrà esserci. Un tentativo a vuoto che farà perdere ulteriore tempo (e guadagliarlo a qualcuno altro).

Dopo la scelta di Mattarella di stoppare il nome di Paolo Savona, con la scusa di voler portare l’Italia fuori dall’Europa, la cosa non poteva passare inosservata nemmeno all’estero e questo ha moltiplicato gli effetti economici negativi, proprio quelli che si volevano evitare con la presunta politica di Savona...

Il Quirinale è "determinato" ma certamente in difficoltà rispetto a una situazione che sostiene di non aver cercato.

E' indubbiamente al centro di un attacco concentrico, quasi fosse già iniziata una campagna elettorale dove al punto numero uno del programma c'è Sergio Mattarella piuttosto che la permanenza o meno nell'Euro.

O meglio, in discussione finisce per essere qualcosa in più della sua persona: il ruolo stesso del presidente della Repubblica.

Per forza di cose costretto nella trincea del Colle, il presidente è stato spinto ad usare l'ultima carta: il governo di garanzia che da oggi ha un nome, Carlo Cottarelli. Mister "spending review" si è preso l'onere di una missione suicida che quasi sicuramente si schianterà in Senato quando, al massimo la prossima settimana, con tutta probabilità non otterrà la fiducia.

Ecco perchè il presidente della Repubblica osserva preoccupato anche il dopo-Cottarelli. E prende corpo la possibilità di un ritorno al voto immediato, ad agosto.

I fatti dicono che Mattarella ha fatto moltissimo per venire incontro alle esigenze dei due partiti di maggioranza, accettando tempi e metodi, accettando anche il fatto che così sarebbero passati oltre 80 giorni senza governo, ha instaurato un dialogo ma poi ha posto il suo veto su quel nome con motivazioni prettamente politiche e di parte più proprie di un governo e di un ministro dell’economia che di un Presidente della Repubblica.

Ora Lega e Movimento Cinque stelle stanno cavalcando la piazza.

Cercandola anche nel giorno della festa della Repubblica: proprio per il 2 giugno M5S ha indetto una manifestazione a Roma per protestare contro l'esproprio del voto.

Perchè di fatto la maggioranza è stata neutralizzata e con lei anche il voto degli italiani. Ma il vero dramma è che questa situazione potrebbe non risolversi con un nuovo voto, ammesso che sia legittimo cancellare una maggioranza regolarmente formatasi solo perchè non piace al Presidente della Repubblica.

Si profila all'orizzonte un ennesimo intoppo di questa lunga crisi che spiazza pure gli esperti.

Come e quando sciogliere le Camere?

Non è questione di lana caprina.

Da ciò dipende la data delle elezioni.

Infatti dallo scioglimento alle urne non possono passare più di 70 giorni.

Se ci fosse il voto di fiducia - o meglio di sfiducia - già la prossima settimana le elezioni cadrebbero proprio prima di Ferragosto.

Come potrebbe il presidente non sciogliere le Camere immediatamente quando il grido di guerra di Lega e Cinque stelle è "al voto! Al voto!"?

Sarebbe costretto a farlo e senza input politici lo farà.

Ecco quindi che in Parlamento si sono attivati gli esperti e i partiti si interrogano su quale sia la strada migliore per far galleggiare lo sfiduciato Cottarelli qualche settimana in più. Almeno fino a fine luglio per poter votare poi all'inizio di ottobre.

Una prima soluzione potrebbe essere una mozione firmata da tutte le forze politiche nella quale si concorda che bisogna evitare il voto agostano.

Ma questa è una partita che per ora si gioca sotto-traccia.