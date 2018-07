Roseto. Contro un’auto con lo scooter: muore madre di 47 anni

ROSETO. Una donna e' morta in un incidente stradale avvenuto stamane sulla strada statale 16 a Roseto, nel tratto all'altezza del supermercato 'Oasi'. Alessandra Muzi, 47 anni di Scerne di Pineto, madre di due figli, alla guida di uno scooter si e' schiantata contro una Volvo V60 che si immetteva sulla Adriatica dopo essere uscita dal sottopasso Marco Polo. Nonostante il tempestivo arrivo sul posto del personale del 118 per la donna, titolare di un negozio di alimentari a Roseto, non c'e' stato nulla da fare. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia stradale che stanno svolgendo accertamenti per stabilire l'esatta dinamica dell'incidente.