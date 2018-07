Processo agli anarchici a Teramo, scontri con la polizia

TERAMO. Momenti di tensione, questa mattina, davanti al Tribunale di Teramo, dove è in corso il processo a due anarchici accusati di resistenza ed oltraggio a pubblico ufficiale in relazione alla vicenda dell'esposizione, nel 2016, di uno striscione con la scritta "assassini" durante il concerto della banda della polizia di Stato in piazza Buozzi a Giulianova a giugno del 2016.

Fuori al tribunale si era infatti radunato un gruppetto di circa una ventina di anarchici e si sono registrati degli scontri con gli agenti che hanno caricato i presenti. Il bilancio è di tre agenti lievemente contusi. Uno dei manifestanti è stato fermato e portato in Questura, mentre il resto del gruppo, dove erano presenti diverse ragazze, si è successivamente disperso.