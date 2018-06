Donna trovata morta in casa a Pescara, indagato il compagno  

PESCARA. L'esame autoptico non ha chiarito i dubbi sulla morte della 53enne romena, trovata senza vita ieri, nel tardo pomeriggio, sulla porta della sua abitazione in strada Colle Orlando, a Pescara.

I carabinieri, che indagano sulla vicenda, hanno ascoltato ripetutamente il compagno della donna per ricostruire l'accaduto.

L'uomo e' indagato per maltrattamenti aggravati dalla morte, ma nei suoi confronti, al momento, non ci sono provvedimenti.

L'autopsia e' stato eseguita ieri all'obitorio dell'ospedale di Pescara dal medico legale Cristian D'Ovidio, su incarico della pm Anna Benigni.

Rimane da chiarire se la morte della donna sia dovuta ad un evento traumatico accidentale o a violenza altrui.

Il corpo della 53enne, a quanto appreso, presenta numerose ecchimosi in piu' punti ed anche al volto, incompatibili solo con una caduta.

Ci sono, inoltre, da chiarire i tempi del decesso.

Al termine dell'esame autoptico, il compagno della donna e' stato interrogato in Procura e sarebbe sempre rimasto piuttosto vago. Gli inquirenti stanno valutando le sue dichiarazioni.

La coppia, che viveva nella dependance di una villa in disuso, secondo quanto appreso, aveva problemi con l'alcol, che contribuivano ad alimentare un clima di litigi, in una situazione di generale degrado. Il compagno, ieri, trovato il corpo, ha avuto un malore ed e' stato trasportato in ospedale. Gia' dall'ispezione cadaverica di ieri sera erano emerse lesioni compatibili sia con una caduta sia con delle percosse, oltre ad ecchimosi dei giorni scorsi non ricollegabili al decesso.