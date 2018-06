Depuratore di Tortoreto, ok all’affidamento dei lavori del secondo lotto

TORTORETO. Il Consiglio d'Amministrazione di Ruzzo Reti ha approvato l’affidamento dei lavori del secondo lotto del nuovo impianto di depurazione di Tortoreto Lido, destinato a servire il comune di Tortoreto e la zona nord di Giulianova.

I lavori sono stati affidati alla ditta Suez Trattamento Acque Spa di Milano, già destinataria dell'incarico per il primo lotto in corso di costruzione.

Per il secondo lotto è disponibile un finanziamento del Masterplan regionale di 3 milioni 300 mila euro, che vanno ad aggiungersi a quelli già stanziati dal governo abruzzese con fondi FSC 2007/2013 per il primo lotto (4 milioni 820 mila circa) e alla quota a carico di Ruzzo Reti (535 mila euro circa) per un totale di 8 milioni 656 mila euro circa.

A fronte dei 15 mesi inizialmente previsti, la ditta si è impegnata a concludere i lavori in 11 mesi di tempo dall’avvio, previsto a luglio 2018. Inoltre, dovrà gestire il nuovo depuratore per un anno coordinandone le complesse fasi dell’avviamento e della messa a punto insieme al personale di Ruzzo Reti.

Il nuovo impianto avrà una capacità depurativa pari a 62 mila abitanti, ampiamente superiore a quella attuale che si attesta sui 41 mila abitanti. Inoltre prevede un trattamento «a fanghi attivi», una tecnologia in grado di migliorare in maniera sensibile le prestazioni.

«È un progetto a cui teniamo molto – dichiara il presidente di Ruzzo Reti, Antonio Forlini – perché rende concreto uno dei nostri principali obiettivi: adeguare i servizi delle località che nel periodo estivo moltiplicano i propri residenti e migliorare l’attrattività generale del territorio costiero».

«Ringrazio Ruzzo Reti per aver rispettato gli impegni – sottolinea il sindaco di Tortoreto, Domenico Piccioni – e per avere accorciato le scadenze. Potremo contare presto su un sistema depurativo più efficiente e finalmente pronto per dare una risposta ai disagi che si verificavano nel periodo estivo».