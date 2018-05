Distretto Sanitario Pescara, Asl indice gara d’appalto da 2 milioni di euro

PESCARA. Dieci giorni fa il manager della ASL di Pescara Armando Mancini ha dato il via libera alla gara d'appalto, con procedura aperta, per l'affidamento dei lavori di costruzione del distretto sanitario di base di Pescara sud di via Rio Sparto con annesso poliambulatorio.

Ci saranno 8 ambulatori di medicina generale convenzionata per l’esercizio delle Unità complesse di cure primarie, sei studi medici per le attività specialistiche di neurologia, cardiologia, ortopedia, fisiatria, otorinolaringoiatria, oculistica, chirurgia vascolare, pneumologia, pediatria, medicina legale, uno studio di ecografia, un ambulatorio per prelievi ematici, quattro locali per attività amministrative e cioè scelta e revoca, Cup, autorizzazioni sanitarie e permessi e poi i locali da adibire a spogliatoi per il personale, sale di attesa, archivio.

L'importo complessivo a base d'asta è di quasi 2 milioni di euro (1.975.285,36 euro). L'appalto e a misura e come previsto nella delibera di approvazione del progetto esecutivo il criterio di selezione delle offerte è quello del minor prezzo.

All’inizio dell’anno era stato già approvato il progetto esecutivo e sono previsti 1,1 milioni per lavori edili, 780 mila euro per lavori impiantistici, e 17 mila euro per la sicurezza. Il responsabile del procedimento è l'ingegnere Luigi Lauriola

L’opera, lo si ripete da anni, è di fondamentale importanza per Pescara e fornirà servizi a una popolazione di almeno 60 mila abitanti.

Il nuovo distretto sorgerà in via Rio Sparto, a Pescara, lì dove si era cominciato a pensare ad un distretto sanitario già alla fine degli anni 90. Si svilupperà solo su un piano e non su due come si pensava oltre 20 anni fa.

La Asl ha ripreso la questione a febbraio dell’anno scorso e percorso tutto l’iter per arrivare alla nuova concessione edilizia.

Tra le tante cose si è dovuto superare anche un problema urbanistico, visto che in quell’area è stata prevista la realizzazione della strada pendolo che cancellava, in sostanza, la strada di accesso al distretto. Sono state necessarie anche verifiche sismiche.

Sui ritardi e gli errori di 20 anni non c’è una spiegazione esaustiva ma a pagare con gli interessi sarà ancora una volta l’intera collettività.

La promessa: «2008: l'anno del distretto sanitario Pescara Sud» PESCARA. «I lavori di costruzione del distretto sanitario Pescara sud, situato in via Rio Sparto nel quartiere San Donato, riprenderanno entro la fine dell'anno». E’ questo il proposito scaturito dall’incontro di ieri sul tema.