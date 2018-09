Scuola. Ecco i 10 vaccini obbligatori per anno scolastico 2018-19

ROMA. Per la frequenza dell'anno scolastico scolastico 2018-19, ormai al via, sarà necessario portare il certificato dell'avvenuta vaccinazione. In base alla legge Lorenzin ecco le profilassi obbligatorie:

anti-poliomielitica, anti-difterica, anti-tetanica, anti-epatite B, anti-pertosse, anti-Haemophilus influenzae tipo b, anti-morbillo, anti-rosolia, anti-parotite, anti-varicella.

La legge estende il novero delle vaccinazioni obbligatorie "in ragione della loro elevata contagiosità" includendo anche

Tali vaccinazioni sono, pertanto, obbligatorie e devono essere offerte in maniera attiva e gratuita, secondo le specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale.

Le vaccinazioni che sono invece raccomandate e gratuite per i minori di età compresa tra zero e sedici anni, sempre in base alle specifiche indicazioni del Calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita, sono:

anti-meningococcica B, anti-meningococcica C, anti-pneumococcica, anti-rotavirus.



Tali vaccinazioni "non sono state incluse tra quelle obbligatorie in ragione del fatto che le malattie che prevengono si verificano con minore frequenza nel nostro Paese o del minore impatto della loro contagiosità nelle collettività chiuse, ad esempio nidi e scuole". La legge dispone che dieci vaccinazioni siano obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni (ovvero 16 anni e 364 giorni), inclusi i minori stranieri non accompagnati per la medesima classe di età, in base alle specifiche indicazioni contenute nel Calendario vaccinale nazionale vigente nel proprio anno di nascita.