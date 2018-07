«Drogati di farmaci» a causa di stress da studio e lavoro

ROMA. Studenti e professionisti, in buone condizioni di salute ma sotto pressione per lavoro o esami: sono loro i potenziali consumatori di farmaci utilizzati in modo improprio per potenziare l'attenzione e la memoria, un fenomeno in crescita ancora molto poco indagato in Italia. In un'indagine condotta su decine di migliaia di persone nel mondo, il 14% degli intervistati ha dichiarato di aver utilizzato 'smart drug', almeno una volta nei 12 mesi precedenti nel 2017, rispetto al 5% del 2015, con una crescita del 9% in due anni e picchi di aumento che si registrano in Europa. "E' un problema rilevante e noto all'estero più che da noi, anche perché in Italia i dati ufficiali sono scarsi e il fenomeno non è indagato quanto dovrebbe", commenta all'ANSA Gabriele Miceli, ordinario di Neurologia presso l'Università di Trento.



"Ci parla di un disagio che ci porta a esigere sempre più da noi stessi. Chiediamo sempre di più a un organismo che non è pensato per i ritmi che la società impone". Ad esser stato analizzato per uno studio pubblicato nell'International Journal of Drug Policy e ripreso da Nature online, è l'uso di sostanze normalmente prescritte nel trattamento del disturbo da deficit di attenzione e iperattività (ADHD) e di farmaci studiati per curare i disordini del sonno, come la narcolessia. Negli Usa è stato riportato il più alto tasso di utilizzo: nel 2017 quasi il 30% degli intervistati ha dichiarato di aver usato questo 'doping del cervello' non per motivi di salute almeno una volta nei precedenti 12 mesi, nel 2015 erano il 20%. Ma i maggiori aumenti sono stati in Europa: dal 2015 al 2017 l'uso in Francia è salito dal 3% al 16%, nel Regno Unito dal 5% al 23%, in Olanda dal 10% al 24%, in Irlanda dal 4% al 18%.



Quasi la metà (48%) delle persone ha dichiarato di avere avuto questi farmaci attraverso gli amici; il 10% li ha acquistati da un rivenditore o su internet; il 6% li ha ottenuti da un membro della famiglia; e il 4% aveva proprie ricette. Percentuali simili sono osservate anche negli studi sulla popolazione generale, e ciò "suggerisce che i risultati dell'indagine sono robusti", puntualizza la prima autrice Larissa Maier, psicologa dell'Università della California, San Francisco. Il report si basa sui dati del Global Drug Survey e include 15 nazioni, compresi molti nostri 'vicini di casa', ma non ha numeri riguardo all'Italia.



"Di fatto - afferma Miceli - la raccolta di informazioni in materia è complessa anche perché c'è reticenza da parte degli intervistati, anche quando le rilevazioni garantiscono l'anonimato. Le categorie più a rischio sono disparate, e includono non solo studenti che preparano esami, ma anche lavoratori che devono svolgere turni prolungati, spesso anche notturni, come autotrasportatori e operatori sanitari". Ma alla lunga i nodi vengono al pettine. "Un conto è l'uso medico e un altro è l'abuso. Si tratta - precisa - di amfetamine e amfetaminosimili che vanno presi sotto controllo medico, perché oltre a diminuire il senso di stanchezza, aumentano pressione e frequenza cardiaca". Quello che si rischia inoltre è la dipendenza. "Al senso di euforia ed energia indotte da farmaci - conclude - una volta abituatisi è difficile rinunciare".