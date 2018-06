Cura sperimentale del cancro al seno: guarita donna in stadio terminale

USA. Le avevano dato 3 mesi di vita per un cancro terminale al seno. Due anni dopo e' completamente guarita con l'immunoterapia, considerata l'ultima frontiera nella cura dei tumori, perche' punta a scatenare il sistema immunitario contro il cancro, ma e' ancora in fase sperimentale.

Una donna di 49 anni è la prima persona con carcinoma mammario avanzato e metastasi in altri organi che ha visto scomparire tutti i suoi tumori grazie all'immunoterapia.

Questi nuovi trattamenti che addestrano il sistema immunitario del paziente a imparare a riconoscere e uccidere le cellule cancerose funzionano soprattutto nei tumori che accumulano molte mutazioni genetiche in breve tempo, come il melanoma ei tumori polmonari causati dal tabacco.

Altri tipi di cancro con meno errori nel DNA, come quelli del tratto digestivo, dell'ovaio e del torace, rispondono poco o nulla a questi nuovi trattamenti, che è un problema serio con varianti con un'alta incidenza nelle donne.

Il paziente, identificato solo con un numero 4136 per preservare la propria identità, soffriva di un carcinoma mammario avanzato che non rispondeva a trattamenti di chemioterapia e ormonali convenzionali.

All'interno di una sperimentazione clinica di pazienti con metastasi, i medici del dipartimento di chirurgia del National Cancer Institute statunitense, hanno analizzato campioni dei loro tumori e hanno estratto i linfociti, cellule del sistema immunitario.

I ricercatori hanno sequenziato il genoma completo del tumore e identificato le 62 mutazioni che aveva accumulato.

Ognuno di questi errori nel DNA può generare frammenti di proteine ​​noti come neoantigeni.

I medici hanno analizzato i linfociti del paziente in colture cellulari, selezionato quelli che erano in grado di identificare quattro di quelle molecole mutate e farle moltiplicare nelle culture di laboratorio.

Infine, il paziente ha ricevuto una singola iniezione contenente miliardi di linfociti selezionati, un sistema immunitario d'elite sviluppato sulla base del profilo genetico del loro tumore che è stato somministrato insieme a un trattamento con interleuchina per stimolare la sopravvivenza dei linfociti.

Il paziente ha anche ricevuto un'altra immunoterapia basata su inibitori del checkpoint.

I risultati, pubblicati su Nature Medicine, mostrano che i tumori nel seno, nel fegato e in altre parti del corpo sono scomparsi completamente.

Il paziente è stato senza cancro per due anni

«Ad una settimana dall'inizio della terapia ho cominciato a sentire qualcosa, potevo sentire il tumore nel mio petto ridursi», ha detto la donna alla Bbc. «E' stata necessaria un'altra settimana perche' sparisse completamente», ha riferito che ha appena circumnavigato la Florida, dove vive, in canoa.

Nel lavoro, l'equipe medica, guidata da Steven Rosenberg, spiega che gran parte dell'efficacia osservata è dovuta al trapianto di cellule immunitarie selezionate e non alla seconda immunoterapia, che tradizionalmente non ha dimostrato efficacia nel cancro al seno.

La sua squadra aveva già sviluppato questo tipo di trattamento contro il melanoma con alta efficacia.

Il lavoro fa parte di una sperimentazione clinica che utilizza questa terapia cellulare adottiva contro i tumori avanzati con metastasi e un basso tasso di mutazione in circa 300 pazienti.

Dati preliminari di questo studio hanno anche mostrato risultati positivi in ​​pazienti con cancro del fegato e del colon, altri due tipi di tumori che accumulano meno mutazioni e quindi non rispondono bene all'immunoterapia convenzionale.

Siamo al culmine di una rivoluzione in cui sarà raggiunto il complicato obiettivo di combattere la pletora di mutazioni nel cancro grazie all'immunoterapia. L'analisi del genoma completo delle cellule tumorali può consentire ai medici di identificare quali pazienti possono rispondere a questo tipo di terapia e quanto, anche se è qualcosa che deve essere confermato con più pazienti per dimostrare che non si tratta di un caso isolato.







Giovanni D'Agata, presidente dello“Sportello dei Diritti”,