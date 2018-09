TUBETTI ODOROSI

Idea semplice e veloce ideale per i pranzi all'aria aperta.



Quando arrivano le belle giornate e si ha voglia di stare all’aria aperta bisogna organizzare il pranzo in breve tempo con ricette facili e semplici come questa.

Per 4 persone

320gr. tubetti

1 barattolo di polpa di pomodori a pezzettoni da 800gr.

2 cipolline fresche

1 mazzetto di maggiorana fresca

3 cucchiai olio extv.

1 cucchiaino burro

Affettare le cipolline con tutta la parte verde tenera e farle imbiondire nell’olio. Unire i pelati, salare e lasciare cuocere a fiamma viva fino ad ottenere una salsa densa. Unire il tocchetto di burro e la pasta lessata al dente. Mantecare brevemente sul fuoco aggiungere le foglioline di maggiorana e servire.



Buon appetito, Nellina.