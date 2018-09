Pd Abruzzo, Rapino lascia segreteria regionale: «ho fatto molti errori e alcune cose buone»

ABRUZZO. Le dimissioni erano nell’aria da giorni e questa mattina sono arrivate. Il segretario regionale del Pd, Marco Rapino, con un post di Facebook ed una foto di uno scatolone pieno sulla scrivania (modalità trasloco) lo ha annucciato, senza tentennamenti.

I primi commenti sono stati quelli dell’ex sindaco de L’Aquila, Massimo Cialente («grazie di tutto») e quello del coordinatore Andrea Catena («grazie a te Marco»).

«Oggi il Pd abruzzese deve fare un passo avanti, uno sforzo congiunto, unitario, per affrontare in piena forza le tornate elettorali che ci attendono», scrive Rapino che poi si chiede «saremo in grado di essere una comunità politica all’altezza di questa sfida?».

L’ormai ex segretario ha spiegato di aver rassegnato le dimissioni perchè «in questo momento storico deve prevalere più di sempre l’interesse della comunità rispetto all’ambizione individuale».

Ieri le aveva già formalizzate al Presidente dell’Assemblea regionale, Camillo D’Alessandro, molto contestato nei giorni scorsi (con un imbarazzante botta e risposta su Facebook tra attivisti ed esponenti di primo piano del partito) per non aver convocato l’assemblea.

Rapino fa poi un bilancio della sua avventura alla guida del partito regionale: «questi anni da segretario sono stati i più belli della mia vita, ho potuto conoscere, capire, incontrare uomini e situazioni che non avrei mai immaginato di poter raggiungere. Fare il segretario era il sogno della mia vita e oggi che si conclude la mia esperienza, posso dire di provare solo una grandissima gratitudine verso la nostra comunità politica».

ORA CAMBIARE PAGINA

Adesso, secondo Rapino, arriveranno anni «fondamentali dove dovremo essere in grado di voltare pagina, cambiare e fare del Pd un nuovo soggetto politico all’altezza del mondo dove viviamo. Non dobbiamo spaventarci, ma dobbiamo metterci tutto il nostro coraggio».

Una frecciata anche agli avversari: «l’Italia sta vivendo un momento di enormi difficoltà, il governo populista con la sua propaganda rischia di demolire i valori sui quali abbiamo costruito l’Italia dal dopoguerra. Abbiamo il dovere di rialzarci, di smetterla di pensare ai piccoli problemi personali e di rimetterci in cammino. In questi anni so di aver fatto molti errori e alcune cose buone. Sono convinto però di non aver mai anteposto la mia ambizione all’interesse della nostra comunità politica. Con la scelta di oggi ritengo di creare le condizioni affinché anche in Abruzzo il Pd avvii una discussione profonda che lo porterà a Congresso subito dopo le elezioni regionali. La tornata elettorale che ci apprestiamo a vivere va affrontata con la certezza di aver governato bene la nostra Regione e con la sicurezza di proposte che parlino di cose da fare per il futuro. Per raggiungere gli obiettivi abbiamo bisogno che il Pd torni a fare il Pd. Spero che le mie dimissioni non aprano polemiche, ma suggeriscano soluzioni. Lascio il Pd nelle mani sicure del Vice Segretario, Renzo Di Sabatino e del coordinamento politico appena costituito».