Regionarie Abruzzo M5s, giovedì gli attivisti sceglieranno i candidati

ABRUZZO. Dopo lo stop improvviso e mai chiarito di inizio agosto, ecco rispuntare le regionarie abruzzesi: nella giornata di domani, giovedì 6 settembre, sarà attiva la votazione per la scelta dei candidati che formeranno la lista del MoVimento 5 Stelle per la Regione Abruzzo.

Gli iscritti residenti in Abruzzo abilitati a votare sulla piattaforma Rousseau, potranno vedere solo i candidati della loro provincia e cliccando sul nome di ogni candidato potranno visualizzarne il profilo.

Per i candidati al Consiglio, gli iscritti alla piattaforma avranno a disposizione tre preferenze; per il candidato Presidente, invece, soltanto una.

Poi il nome più votato in ognuna della quattro province potrà avanzare la candidatura a governatore.

Tra le preferenze bisognerà poi tener conto anche del genere per il riequilibrio dei sessi.

Si voterà dalle ore 10 alle 20.30 ed i risultati potrebbero spuntare già prima di mezzanotte, salvo imprevisti.

IL CASO SMARGIASSI

Di sicuro il giorno dello stop improvviso delle regionarie, ad inizio agosto, fu una giornata nera per Pietro Smargiassi, consigliere regionale uscente che annunciò addirittura di essere stato sospeso dal Movimento 5 Stelle per non aver mai caricato la proposta di legge sull’Osservatorio della legalità sulla piattaforma Rousseau prima della sua approvazione in Consiglio regionale.

Ciò avrebbe comportato un inadempimento agli obblighi degli eletti che per statuto sono tenuti a caricare le informazioni sulle proposte normative che presentano.

«In pratica, la mia grave colpa è aver approvato la legge, lascio il Movimento e me ne vado al mare», aveva tuonato a caldo senza troppo rifletterci.

Una vicenda che ha fatto male non solo a Smargiassi ma a molti dei suoi colleghi che hanno subito preso posizione in difesa di uno dei consiglieri più attivi.

Si sarebbe così ingenerato uno scontro di visioni tra il gruppo abruzzese ed il gruppo nazionale del M5s tra cui i probiviri che sovrintendono a tutte le operazioni locali.

Vi sarebbero state interlocuzioni e richieste che sostenevano come l’esclusione di un consigliere regionale uscente per quella violazione fosse «abnorme» e sostanzialmente ingiusta.

Il messaggio deve essere arrivato e la decisione sostanzialmente è stata cassata: Pietro Smargiassi riammesso alle regionarie.

La cosa deve essere successa già nei giorni successivi al caso visto che lo stesso interessato, nonostante il post di addio, ha poi partecipato a tutti gli eventi ufficiali del Movimento di metà agosto, comprese le funzioni di consigliere regionale.

Domani si voterà dunque ma dei candidati (che sono gli stessi che era possibile votare a fine luglio) non si parla e gli attivisti locali giurano che nessuno li conosce fino a quando non sarà possibile votare.

Il meccanismo - spiegano dal Movimento- è fatto per tagliare fuori i gruppi locali che sono anche i diretti interessati alle elezioni e questo per ragioni di trasparenza e opportunità.

Tutto gestito dal quartier generale di Casaleggio, a Milano, che è stato impegnato anche a verificare la documentazione di almeno 200 candidati, in media una cinquantina per provincia, anche se a predominare sono gli attivisti di Pescara e Chieti.

Tra i consiglieri uscenti tre sono i candidati al secondo mandato: Sara Marcozzi, Domenico Pettinari e appunto Pietro Smargiassi. Riccardo Mercante risulta incandidabile perchè sarebbe stato al terzo mandato (uno con l'Idv) mentre Gianluca Ranieri si è preso un momento di riflessione per tirare il fiato e riorganizzare voglia e idee,

Inutile dire che tra gli attivisti in questo ultimo mese sono circolati veleni e malumori veicolati sui social per come sono state gestite le cose e per l’improvviso stop che ha avuto l’obiettivo di salvare un esponente in vista.

In molti hanno contestato anche la mancanza assoluta di trasparenza e spiegazioni dell’intera vicenda tanto che ad oggi ufficialmente nulla è stato ancora detto.

Dunque adesso si torna a votare, mentre i «tecnici regionali» su Il Centro fanno sapere di aver bisogno di tempo per organizzare le elezioni e quasi certamente non si riuscirà ad andare al voto entro i 3 mesi previsti dallo statuto.

Mancano i soldi (da qui sarebbe meglio slittare al 2019) e serve pure un nuovo software (da 300 mila euro) per mettere in sicurezza il sito web della Regione ed evitare attacchi hacker durante lo spoglio.

Perchè non affidarsi direttamente al Ministero degli Interni e al sistema Eligendo, come fanno già 18 regioni italiane?, ha chiesto una sconcertata Sara Marcozzi.