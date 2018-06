Montesilvano, Maragno si butta a sinistra per risolvere le grane dentro e fuori la sua giunta

MONTESILVANO. Giorni difficili per il sindaco di Montesilvano, Francesco Maragno, che si ritrova a dover risolvere questioni interne alla sua maggioranza (nuovamente in crisi) ma anche a bloccare l’istituzione della ‘Nuova Pescara’ che proprio non riesce a digerire per come è stata organizzata.

Ma in queste ore il primo cittadino ha anche altre grane, come le contestazioni sui nuovi semafori killer, in azione proprio da oggi, o la mancata istituzione della tassa di soggiorno, stoppata a quanto pare dal primo cittadino perchè non gradita ai balneatori.

Per non parlare della scoperta dei problemi relativi all’allagamento di alcune zone e soprattutto della fogna in mare, temi che almeno sono finiti nelle comunicazioni ufficiali, seppure edulcorate, e a fine mandato ancora piene di promesse, di intenti e di speranze.

Ma il nodo più importante da sciogliere resta comunque la nuova nomina di un assessore che, però, secondo i suoi, sarebbe riconducibile alla minoranza. Nomina peraltro a cui è andata la delega alle acque reflue...

E Fratelli d’Italia protesta.

NUOVA PESCARA

Sulla nuova Pescara pare si stia arrivando, dopo oltre 1000 giorni dal referendum, alla svolta finale. Entro luglio il Consiglio regionale dovrebbe approvare la proposta di legge ma Maragno protesta.

E lo fa in una lettera indirizzata al presidente D’Alfonso, al presidente del Consiglio Regionale Giuseppe Di Pangrazio, al presidente della Prima Commissione consiliare, Maurizio Di Nicola, ai capigruppo del Consiglio Regionale e per conoscenza ai sindaci di Pescara e Spoltore. Mercoledì 27 giugno, infatti, si riunirà la commissione Consiliare “Bilancio, Affari generali e istituzionali” per l’esame degli emendamenti presentati alla proposta di legge per la istituzione della Nuova Pescara.

Nella lettera il sindaco Maragno sottolinea tutte le criticità che potrebbero svilupparsi andando avanti nel progetto di fusione nella tempistica dettata dall’attuale consiglio regionale.

«La fusione in assenza di concertazione - spiega il sindaco Maragno – rischia di compromettere tutti i vantaggi attesi da questo progetto. I cittadini ci chiedono servizi efficienti ed efficaci».

Il sindaco fa notare che al momento, invece, non è stato prodotto uno studio tecnico ed economico-finanziario articolato ed esaustivo che valuti i costi e i benefici della fusione in tutti i suoi aspetti, come ad esempio il bilancio, i tributi, la pianificazione territoriale ed urbanistica, le infrastrutture, l’integrazione delle reti e dei sistemi informativi, delle banche dati e dei corrispondenti processi di elaborazione e gestione, i lavori pubblici, le manutenzioni, la polizia locale, la gestione dei rifiuti, la tutela ambientale, la logistica e il commercio, la mobilità, i servizi e le politiche sociali, i servizi scolastici, la promozione turistica. Nella lettera si pone l’accento anche sul paradosso che verrebbe a crearsi nell’ambito dell’ente provinciale. Ai sensi della legge 56 del 2014, la cessazione dalla carica di consigliere comunale comporta la decadenza da consigliere provinciale e, inoltre, impedisce la candidatura alle elezioni provinciali. Ciò significa che se il processo di fusione andasse avanti così come pensato, non vi sarebbero rappresentative dei comuni di Pescara, Montesilvano e Spoltore nella istituzione provinciale di prossima elezione.

LA TASSA DI SOGGIORNO

E mentre Maragno cerca un confronto con la Regione, prima che sia troppo tardi, il presidente della commissione lavori pubblici, Mauro Orsini, contesta il fatto che sindaco e maggioranza non abbiano voluto istituire la tassa di soggiorno : «già due anni fa mi venne riferito che era una tassa sulla quale non erano d’accordo gli albergatori poiché ritengono che potrebbe allontanare i turisti; io confutai tale stupida posizione dichiarando che il turista non sceglie il luogo delle sue vacanze in base al pagamento di un euro al giorno o meno e che avremmo racimolato minimo un milione di euro da reinvestire nel settore turismo. E poi il comune di Montesilvano spende 13.500 euro per murales su una parete di una casa, invece di impiegare quei soldi per incrementare il capitolo di spesa per mettere in sicurezza le scuole o per mettere in sicurezza il parcheggio all’interno Stella Maris considerato che i villeggianti e i turisti non possono raggiungere il mare non solo in auto, ma neanche in bicicletta, poiché le rastrelliere sono state tolte a causa dei marciapiedi troppo stretti che rendono difficile il transito dei pedoni».

LA BEGA POLITICA

E poi c’è anche la bega politica: Stefano Cardelli, coordinatore Provinciale di Pescara di Fratelli d'Italia sostiene che la nuova nomina di Annalisa Fumo come assessore sia una scelta «politica incomprensibile»

«Non discutiamo la persona», assicura cardelli, «ma ci opponiamo alla scelta politica di mettere una figura di espressione del centro sinistra all'interno di una Giunta di centrodestra. Non possiamo che dissentire: un atto discutibile che scava un solco nella coalizione di centrodestra; FDI era ovviamente già in contrasto con la scelta di sollevare dall'incarico l'assessore Manola Musa e oggi, schierandosi con una forza che non appartiene al centrodestra, il primo cittadino di Montesilvano chiaramente dà un segno evidente della volontà di non voler fare corpo unico con il centrodestra. Pertanto il coordinamento Provinciale di FDI chiederà lumi alle forze della coalizione per chiarire questa presa di posizione del sindaco che, non dimentichiamolo, è stato eletto con i voti degli elettori del centrodestra».