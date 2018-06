Venerdì c’è la Notte dello Shopping: musica, sport, spettacoli nel centro di Pescara

PESCARA. Si estende e si tinge di sport la prima Notte dello Shopping nel quadrilatero cittadino per venerdì 8 giugno.

«La prima Notte dello Shopping inaugurerà il centro commerciale naturale», ha spiegato l’assessore Giacomo Cuzzi, «abbiamo voluto tingere di sport la prima delle cinque serate di apertura della città, perché abbiamo Ironman in città e ci è sembrato un binomio di valore quello fra sport ed un’economia cittadina fatta di commercio, turismo e accoglienza».

«Musica dal vivo e piccoli eventi sulle vie principali di tutto il quadrilatero – illustra Marco Di Pietro della Endas Abruzzo, motore dell’intrattenimento della Notte dello Shopping- Corso Vittorio Emanuele II, Via Nicola Fabrizi, via Firenze, via Ravenna, Piazza Sacro Cuore, via Trento, via Roma, via Milano, via Regina Margherita, via Cesare Battisti e Piazza Muzii, queste le strade che avranno spettacoli, dj set, band, sfilate, balli, aperitivi e degustazioni, momenti dedicati alla fotografia, sport, alla moda su cui si muoveranno le marching band e i gruppi di rievocazione. A Piazza della Rinascita il concerto di Grazia Di Michele.



LA VIABILITA’

L’ordinanza prevede un perimetro più ampio delle altre iniziative – illustra il Mobility Manager del Comune Piergiorgio Pardi– ecco le prescrizioni per la sosta che partirà già dalle ore 13,00 del giorno 8 giugno fino alle ore 3,00 del giorno 9 e comunque fino alla fine della manifestazione, con :

- l’istituzione del divieto di sosta con rimozione forzata su: Corso Vittorio Emanuele nel tratto compreso tra Via Calabria e la rotatoria di Via Michelangelo,Via Nicola Fabrizi nel tratto compreso tra Corso Umberto 1° e Via Venezia; Via Firenze nel tratto compreso tra Via Venezia e Via genova; Via Ravenna,;

- Dalle ore 16,00 del giorno 8/06/2018 fino alle ore 3,00 del giorno 9/06/2018 e comunque fino alla fine della manifestazione:

- l’istituzione del divieto di transito su tutti i tratti viari ricadenti all’interno dell’area delimitata dalle seguenti Vie: Via U: Foscolo, Via Venezia, Corso Vittorio Emanuele II°,Corso Umberto I°, Viale Regina Margherita (nel tratto compreso tra Via L. Muzii e Piazza della Rinascita), Via Mazzini (nel tratto compreso tra Viale R. Margherita e Viale della Rivierra), Lungomare Matteotti (nel tratto compreso tra Largo Mediterraneo e Via Ugo Foscolo), Viale della Riviera nel tratto compreso tra Via Mazzini e Largo Mediterraneo;

- il divieto di circolazione su Via Quarto dei Mille, nel tratto compreso tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza Muzii, nonché su tutti gli assi viari che hanno come unica uscita Corso VittorioEmanuele II° e Via N. Fabrizi.

- Si precisa che il tratto di Lungomare G. Matteotti compreso tra Largo Mediterraneo e Via U. Foscolo sarà interessato, a partire dalle ore 18,00 alle ore 23,30 dal divieto di transito e di sosta con rimozione forzata a causa dello svolgimento della gara podistica notturna connessa all’evento Ironman 2018.

Disposto inoltre lo spegnimento delle telecamere poste ai varchi di ingresso della ZTL cittadina per permettere all’occorrenza il transito e la sosta breve degli eventuali mezzi a supporto della manifestazione e la sosta sull’intera area di risulta gratuita a partire dalle ore 17,00 del giorno 8/06/2018 fino al termine della manifestazione”.



IL PROGRAMMA COMPLETO



Corso Vittorio Emanuele II

Buxi Dixie - Dixieland Marching Band

The Baron's Band - Country e Rock and Roll

Natalia e Anastasia Candeloro - Violiniste

The Northern Rain - Brit Pop Rock

The Blink Bang Theory - Blink-182 Tribute Band

Under the Punk - Punk Rock cover band

Alex Cipo DJ set

Aperitivi musicali, Esibizioni scuola di canto "Crossover Academy" del tenore Piero Mazzocchetti, Esibizioni di ballo - Sincro Dance Abruzzo, Attività sportive per bambini e ragazzi a cura della Pescara Calcio, Antoniana Volley e Pescara Basket Giochi gonfiabili per bambini, Calcio balilla umano, Attività sportive, Realtà virtuale, Degustazioni enogastronomiche



Via Nicola Fabrizi

Pride & Joy - Rock Blues Band TinainMina - Tributo a Mina Dj set

Aperitivi musicali; Esibizioni con ballerini di tango Hair style exhibition

Giochi gonfiabili per bambini Sfilata di moda;Concorsi di bellezza "Il più bello d'Italia" & "Madre natura"



Via Ravenna

Spotifai band - hit italiane e internazionali rivisitate in chiave jazz, oltre alle sonorità brazil, latin e dance Sfilata di moda "Fashion in the street"

Attività dimostrative per conoscere e praticare Yoga su dei magnifici tappeti persiani

Milonga tweed sotto le stelle.

Laboratorio artistico per lavorare a maglia Degustazioni enogastronomiche "Mezzo chilo di gusto" Arte del ricamo "Scuola di bella tavola"

Set fotografico

Spettacolo itinerante di magia

Truccabimbi

Zucchero filato

Esposizione auto d'epoca



Via Firenze

Liga vs Vasco - Mirco Salerni & Ago Balice

Rocco Ferri & Frank Hammond Band - Pop Soul Blues

La Sbanda - Blues'n'Roll Power Trio

Dj set ed animazione - Stefano D'Alberto

Degustazioni enogastronomiche in cantina

Drink sotto le stelle con degustazione cocktail alla frutta

"Festafrica" esibizione del gruppo musicale africano itinerante Djambadon con i maestri Piera D Anzico ed Emilio Chiacchia

"Alla scoperta delle erbe amiche" piante aromatiche, medicinali e da essenza

Photobooth ed attività dedicate alla fotografia istantanea analogica

Torneo di biliardino

Esposizione auto d'epoca



Piazza della Rinascita

Serata musicale con Grazia Di Michele, Hanna e la band The Return - Diadema



Piazza Muzii

Mama Marjas & Don Ciccio + Blackbox Crew Dj Set - Arci Pescara

Grande Coro Accademico dell'Università Statale di Mosca diretto dal Maestro Boris Tarakanov

Piazza del Sacro Cuore

Esibizioni di ballo - Tiger Dance



Via Roma

Roses - The Cranberries Tribute

Marco Mazzei presenta l'Ape Concerto - La prima tappa di una rassegna musicale itinerante sulla piccola ape dove si alterneranno musicisti di vario genere per una singolare esecuzione dal vivo

Laboratorio per bambini

Performance di Parkour



Via Cesare Battisti prossimità Via Piave

Esibizioni di ballo - Goody Swing

Virtù Project Manouche - The Soul of the Gipsy Jazz



Via Roma - Via Milano - Via Trento - Via Nicola Fabrizi

Marching Band Itinerante - Hobos Street Band



Corso Vittorio Emanuele II prossimità Corso Umberto I

Orchestra "Giovani in Musica" diretta dal Maestro Gianni Ferreri



Viale Regina Margherita

Gruppo Storico de lo Certame di Popoli - rievocazione storica con spettacolo itinerante di musici e sbandieratori



Viale Regina Margherita prossimità Viale Edmondo de Amicis

Dj set ed animazione - I Cugini Diversi Show con Francesco Luciani e Stefano Narciso



Via Trento

Attività di pilates e ginnastica dolce per la terza età - Golden Age