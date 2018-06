Ryanair caos voli: multa da 1,85 mln di euro dall’Antitrust

ROMA. Multa da 1,85 milioni di euro a Ryanair per la cancellazione dei voli a settembre e ottobre dello scorso anno, causati dalla mancanza di piloti e una cattiva turnazione del personale.

L'Antitrust ha chiuso il procedimento istruttorio contro la compagnia irlandese "accertando, quale pratica commerciale scorretta, l'avere operato numerose cancellazioni di voli in larga misura riconducibili a ragioni organizzative e gestionali già note alla compagnia - non dipendenti da cause occasionali ed esogene al di fuori del suo controllo - comportando notevoli disagi ai consumatori che avevano da tempo programmato i propri spostamenti e già prenotato e pagato il relativo biglietto aereo", spiega l'Authority. A ciò si aggiunge "la riscontrata ingannevolezza nelle modalità attraverso le quali il vettore informava i passeggeri della cancellazione dei voli, dal momento che prospettava loro due possibili soluzioni, rimborso o modifica biglietto, senza adeguatamente avvisarli circa l'esistenza del loro ulteriore diritto alla compensazione pecuniaria, ove dovuta e prevista dal regolamento Ue proprio in caso di cancellazione dei voli".

Nel corso dell'istruttoria, spiega ancora l'Antitrust, Ryanair dal febbraio 2018 "in adempimento a quanto ordinato nel provvedimento cautelare deliberato nel mese di ottobre 2017, ha modificato la propria condotta, aggiornando le informazioni veicolate sul proprio sito Internet, specificamente in relazione al diritto alla compensazione pecuniaria, nonché inviando comunicazioni individuali ai consumatori interessati che hanno consentito loro di comprendere pienamente tutti i diritti ad essi spettanti a seguito della cancellazione dei voli e, conseguentemente, di esercitarli".

Per cui l'Autorità ha "congruamente" ridotto l'importo della sanzione amministrativa pecuniaria "e ha ritenuto di concludere il procedimento di inottemperanza, senza infliggere alcuna ammenda al vettore". Applaudono i consumatori. "Bene la multa. Speriamo che la condanna serva ad evitare il ripetersi di queste violazioni", afferma l'Unc.

Una sconfitta per gli utenti. Cosi' il Codacons commenta la sanzione da 1,85 milioni di euro inflitta dall'Antitrust a Ryanair per la cancellazione dei voli a settembre e ottobre dello scorso anno. "Non c'e' alcun motivo di esultare per questa decisione - afferma il presidente Carlo Rienzi - a fronte di disagi immensi subiti dai viaggiatori e di scarsa informazione circa gli indennizzi spettanti per legge ai passeggeri, Ryanair se la cava con una mini-sanzione, appena una 'carezza' considerati i lauti guadagni della compagnia aerea". E conclude: "L'importo della multa appare irrisorio se rapportato ai danni subiti dagli utenti, e dal momento che i conti di Ryanair sono in netta crescita la sanzione avrebbe dovuto essere assai maggiore, anche per disincentivare in futuro disservizi analoghi".