Università: martedì 4 test per Medicina, 67 mila candidati

ROMA. Martedì 4 settembre è la data fissata per il test di Medicina, quello che più ogni altro registra un boom di iscrizioni, ma anche quello che miete più 'vittime'. Sono 83.127 i candidati che hanno ultimato l'iscrizione ai test per l'ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Odontoiatria, Architettura e Veterinaria per l'anno accademico 2018/2019. In 67.005 hanno presentato domanda per Medicina e Odontoiatria, erano 66.907 nel 2017. Per Architettura le iscrizioni sono 7.986 (nel 2017 erano 9.340). Infine, sono 8.136 i candidati a Veterinaria (8.431).



Per i test di Medicina in lingua inglese sono 7.660, l'anno scorso sono stati 7.021. Anche quest'anno sono previsti 60 quesiti a cui i candidati dovranno rispondere in 100 minuti. Si tratta di domande a risposta multipla di cui due di cultura generale, 20 di ragionamento logico, 18 di biologia, 12 di chimica e 8 quesiti di fisica e matematica. I posti disponibili sono aumentati: ne sono stati definiti 9.779 per Medicina (erano 9.100 lo scorso anno), 1.096 per Odontoiatria (erano 908 nel 2017), 759 per Veterinaria (erano 655), 7.211 per Architettura (erano 6.873). Per i test ingresso Medicina 2018 sono due le prove messe a disposizione dal Miur: una è quella in lingua italiana, l'altra si svolge in lingua inglese ed è conosciuta come test Imat (International medical admission test).



Le due date sono distinte: il 4 settembre il Test di Medicina 2018 e il 13 settembre il Test Imat 2018. Ecco il calendario delle prove per i corsi ad accesso programmato a livello nazionale: - Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria, 4 settembre; - Medicina Veterinaria, 5 settembre; - Architettura, 6 settembre; - Professioni sanitarie, 12 settembre; - Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria in lingua inglese, 13 settembre; - Scienze della formazione primaria, 14 settembre; - Professioni sanitarie (laurea magistrale), 26 ottobre.