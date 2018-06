Bonafede al Csm: «mai più in toga chi ha fatto politica»

ROMA. In materia di giustizia occorrono riforme ispirate alla "lungimiranza" non dettate dall'"emergenza". E il dialogo tra il Guardasigilli e il Csm deve essere finalizzato a migliorare la qualità del servizio reso ai cittadini, con sentenze "in tempi ragionevoli" e obiettivi "duraturi", "senza farsi guidare senza farsi guidare da pregiudizi né dalla ricerca di consensi effimeri" .

E' il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, a indicare la rotta al nuovo ministro della Giustizia. Lo fa chiudendo la seduta straordinaria del plenum del Csm, che lui stesso ha presieduto e a cui per la prima volta dalla nomina partecipa Alfonso Bonafede. Bonafede è emozionato e non lo nasconde. Con i consiglieri non parla del suo programma ma si limita a un solo annuncio: la maggioranza intende presentare una legge "per impedire che un magistrato che abbia svolto incarichi politici elettivi" possa poi tornare a fare il giudice o il pm; un passo da compiere, spiega, perché chi assume un ruolo politico "compromette irrimediabilmente la sua immagine di giudice terzo".





"Punto di partenza" di questo percorso legislativo sarà una delibera del Csm; così come si terrà conto del lavoro "certamente prezioso" fatto dai consiglieri sulle intercettazioni ora che si tratta di riscrivere la riforma Orlando. Con il Csm il ministro intende "rafforzare" il rapporto di confronto che c'è stato in questi anni, destinato a dare ancora i "suoi frutti" ora che si tratta di "assicurare un'efficace attuazione al regolamento sulla nuova procura europea" per "rafforzare la cooperazione giudiziaria internazionale" contro il crimine organizzato.

Un terreno molto importante per Bonafede che, prendendo a prestito le parole pronunciate da Mattarella all'atto del suo insediamento, indica la lotta alla mafia e alla corruzione come "priorità assolute". Il vice presidente del Csm Giovanni Legnini, che apre la seduta, rivendica il lavoro svolto dal Csm per il "buon andamento" degli uffici giudiziari, che culminerà con il varo di un codice sulla loro organizzazione, ma chiede più risorse umane e strumentali per gli uffici giudiziari.





Un tasto su cui insistono anche i vertici della Cassazione e diversi consiglieri, che richiamano l'attenzione sull'emergenza dell'edilizia giudiziaria, sollecitano riforme di impatto ed esprimono perplessità sulle scelte che si profilano in materia di legittima difesa e revisione della geografia giudiziaria, con la possibile riapertura dei piccoli tribunali soppressi.

Il rapporto tra Bonafede e questo Csm sarà comunque breve: tra poco più di dieci giorni i magistrati vanno alle urne per eleggere i nuovi consiglieri togati e il 19 il Parlamento è convocato in seduta comune per scegliere i componenti laici. E la competizione tra le correnti, tra cui appare particolarmente agguerrita quella che fa capo a Piercamillo Davigo, si sta traducendo in attacchi ripetuti al Csm, soprattutto sulle nomine dei capi degli uffici giudiziari: una "tendenza demolitrice, tanto pretestuosa quanto esasperata nei toni - avverte Legnini - che rischia di arrecare danni all'istituzione consiliare e alla stessa onorabilità della magistratura".