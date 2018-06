Governo Conte, oggi il primo voto di fiducia e per il premier uno stipendio ‘light’

ROMA. Ci sono voluti 89 giorni per la formazione del governo giallo-verde guidato dal premier Conte.

L’attesa per il nuovo esecutivo, come ha calcolato il sito Open Polis, ha raggiunto e superato il precedente record fissato dal governo Amato nel 1992. In quell’occasione trascorsero 83 giorni dal voto al giuramento dell’esecutivo.

A questo punto fatto il governo, resta da fare la maggioranza. Il primo atto di nascita sarà rilasciato oggi al Senato. Domani poi toccherà alla Camera. Sarà a Palazzo Madama che il presidente del Consiglio Giuseppe Conte pronuncerà il suo primo discorso davanti ai parlamentari.

E se uno dei cavalli di battaglia dei 5 Stelle è il taglio dei costi della politica, il premier ne sarà la testimonianza (indiretta) perchè guadagnerà infatti ‘solo’ 80mila euro all’anno netti, per uno stipendio mensile di 6.700 euro. Emolumenti sempre rispettabili, ma inferiori rispetto a quello dei semplici deputati o senatori. Conte è infatti un non eletto e non gode quindi della cosiddetta "indennità parlamentare".

Stipendio ottimo, ma inferiore in ogni caso a quello del Capo dello Stato (che prende 239.000 euro l'anno) e a molti deputati e senatori che percepiscono anche oltre i 13mila euro, grazie alle diarie, ai rimborsi spesa per l'esercizio del mandato, i trasferimenti, i viaggi, il telefono.

Il premier italiano guadagna meno anche rispetto ad altri capi di governo. Per esempio Angela Merkel ha uno stipendio di circa 316mila euro l’anno, mentre Alain Berset, primo ministro svizzero, guadagna 412mila euro l’anno. Il leader di governo più pagato è quello australiano, Malcolm Turnbull, che si intasca la bellezza di 450mila euro l’anno.

61 ORGANI BLOCCATI

In tutti questi giorni di attesa la prolungata mancanza di un governo ha impedito la costituzione di molti organi parlamentari, come ha calcolato Open polis: 28 commissioni permanenti, 10 commissioni bicamerali, 5 giunte, 4 delegazioni presso organi internazionali, 1 comitato legislativo e 13 commissioni d'inchiesta (una media tra bicamerali e monocamerali).

Tra camera e senato sono solo 2 le commissioni già costituite. Trattasi della commissione speciale, presente in entrambi i rami. Nell'ultima settimana è stata convocata 3 volte quella di Montecitorio e 2 quella di Palazzo Madama, per un totale di 5 incontri.

In 71 giorni di legislatura il parlamento italiano ha approvato una sola legge. Il testo approvato è il decreto sull'autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (Arera), deliberato dal dimissionario governo Gentiloni.

VOTO RIBELLE

Sul decreto Alitalia il senatore di Fratelli d'Italia Francesco Zaffini ha espresso parere favorevole. In tre voti finali da inizio legislatura è il primo caso di voto ribelle. Il suo gruppo parlamentare infatti ha deciso di astenersi, a differenza del resto dell'aula che come Zaffini ha votato a favore.

4 DECRETI LEGGE

Nell'ultima settimana il dimissionario governo Gentiloni ha deliberato un decreto legge per le zone terremotate del centro Italia. Si tratta del quarto provvedimento d'urgenza che l'attuale parlamento dovrà discutere ed eventualmente approvare. Situazione resa particolare dalla presenza di una maggioranza fortemente avversa al governo uscente.