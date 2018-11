"Fai rivivere PrimaDaNoi.it": partita la raccolta fondi per potenziare il quotidiano

MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO PRINCIPALE

Nell’eventualità in cui la somma raccolta non potrà garantire in alcun modo la riapertura del giornale e la sostenibilità del progetto nemmeno per un anno, la cifra incassata con le donazioni da 25, 50 e 100 euro sarà impiegata per una serie di attività mirate a preservare e valorizzare l’archivio on line del giornale e l’attività giornalistica d’inchiesta.

In prima istanza si cercherà di non far scomparire il sito PrimaDaNoi.it ed il suo archivio mantenendolo fruibile e consultabile per alcuni anni.

Inoltre, compatibilmente con le somme residue, dopo aver pagato le spese di gestione della raccolta (non inferiori al 4%), si potrebbe realizzare una iniziativa editoriale (libri) per raccogliere e conservare su carta il meglio delle inchieste giornalistiche prodotte in 13 anni.

Nel caso di eccedenza dei fondi si potrebbe finanziare un libro d'inchiesta o approfondimento su vicende tra le più rilevanti accadute negli ultimi anni in Abruzzo.

In questo caso l’attività giornalistica di PrimaDaNoi.it continuerebbe comunque anche se in una diversa forma.