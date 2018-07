Pioggia e divieti di balneazione, l’indecisione di Alessandrini: a volte dà lo stop, altre no

PESCARA. Una gestione della balneazione a corrente alternata quella del sindaco Alessandrini, attacca l’associazione Pescara Mi Piace dopo aver letto la relazione dell’Aca fatta nel corso della seduta Vigilanza e Controllo.

Lo scorso 17 luglio, in seguito al maltempo che ha indotto l’Aca ad aprire i bypass e scaricare direttamente nel mare i liquami non depurati per non mandare in tilt il depuratore di via Raiale, il sindaco ha ritenuto opportuno firmare l’ordinanza cautelativa di divieto di balneazione, in attesa di conoscere l’esito dei campionamenti dell’Arta sulla qualità delle acque.

Ma lo scorso 8 giugno, a fronte di identici sversamenti, lo stesso sindaco Alessandrini non ha firmato alcuna ordinanza cautelativa consentendo ai 1.500 atleti dell’Ironman di nuotare in quel mare senza sapere cosa ci fosse dentro le acque.

Lo scorso 22 giugno, dopo gli stessi sversamenti, non ha vietato ai bagnanti di nuotare in quel mare.

«A questo punto», chiede Armando Foschi, «vogliamo capire quale sia la norma che una volta impone al primo cittadino di firmare l’ordinanza di divieto di balneazione e la volta successiva no, dando vita a una gestione schizofrenica della problematica, priva di una qualsiasi logica e che merita di essere approfondita in altre sedi istituzionali».

Presente alla riunione l’ingegner Lorenzo Livello con un altro tecnico dell’Aca, assente il sindaco Alessandrini, impegnato con il Comitato ristretto dei sindaci; assente anche l’Arta che ha annunciato la propria presenza eventualmente per mercoledì 25 luglio, e assente anche la Capitaneria di Porto che ha però inviato una mail per comunicare la propria ‘non competenza sulla materia’.

«Ci troviamo dinanzi a tre fenomeni identici dinanzi ai quali, però, la giunta Alessandrini ha avuto un comportamento diametralmente opposto che chiede chiarezza».

Dopo 2 volte in cui non ha interdetto la balneazione, la svolta: nella notte tra il 16 e il 17 luglio una forte pioggia ha di nuovo colpito Pescara e il sindaco ha

effettivamente firmato l’ordinanza cautelare di divieto di balneazione su ben tre punti del litorale: sulla riviera sud in corrispondenza di Fosso Vallelunga e sulla riviera nord in via Galilei e via Balilla, in attesa dei risultati dei campionamenti dell’Arta.

«A questo punto non comprendiamo la logica di tali dispositivi, non comprendiamo perché, a fronte di situazioni identiche, vengano adottati due pesi e due misure».