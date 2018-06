 Ferrovie: 27 incidenti e 6 morti a passaggi a livello in 2017

ROMA. Nel 2017 si sono verificati 27 incidenti ai passaggi a livello sulle ferrovie italiane, con un bilancio di 6 morti e 4 feriti, numeri in aumento rispetto al 2016 quando gli incidenti furono 21 e i morti 5.

Lo rende noto Rfi sottolineando che il mancato rispetto del Codice stradale e i comportamenti errati sono le principali causa degli incidenti.

Automobilisti, motociclisti, ciclisti e pedoni, spesso indisciplinati o distratti da telefonini e tablet - dice Rfi - "sottovalutano i rischi connessi all'attraversamento di un passaggio a livello, in corso di chiusura o chiuso, mettendo in pericolo la propria vita e quella degli altri".

È in questo contesto che si inserisce la 10/a edizione di Ilcad, la campagna internazionale di informazione e sensibilizzazione sui passaggi a livello, promossa dall' Uic (Union Internationale des Chemins de Fer) a cui aderiscono oltre 40 paesi che si sono dati appuntamento in questi giorni a Zagabria.

"E' importante sensibilizzare i cittadini sui pericoli - ha sottolineato il presidente Uic e Ad di Fs Italiane Renato Mazzoncini - e sull'importanza di rispettare le regole per un corretto attraversamento. Quest'anno ancor di più, visto che parliamo alle giovani generazioni, spesso protagoniste di incidenti che hanno nella distrazione e nell'uso di smartphone o auricolari le principali cause".

"Il Gruppo FS - ha aggiunto - è impegnato da anni per diffondere a ogni livello la cultura della sicurezza affinché nessuno metta in pericolo la propria vita e quella degli altri. Ed inoltre, circa venti anni fa abbiamo avviato un piano per eliminare i passaggi a livello e su quelli ancora attivi stiamo installando tecnologie di ultima generazione per mitigare gli effetti del mancato rispetto delle regole. L'obiettivo è sempre la sicurezza del sistema ferroviario". Nel 2017 Rfi ha soppresso 102 incroci fra strada e ferrovia mentre nel 2018 è prevista l'eliminazione di altri 125 passaggi a livello, per un investimento di circa 100 milioni. Ed inoltre una nuova tecnologia - il Sistema protezione automatica integrativa (Pai-Pl) - è in corso di installazione dove non è stato ancora trovato un accordo con gli Enti locali per l'eliminazione degli attraversamenti. Il Pai-Pl rileva la presenza di ingombri sui binari in prossimità delle barriere e blocca immediatamente la circolazione ferroviaria.