Hashish e marijuana nel campus, arrestato universitario

CHIETI. Uno studente universitario di 21 anni è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Chieti Scalo per detenzione a fine di spaccio di sostanze stupefacenti. Nell'alloggio che lo studente occupa all'interno di una residenza del campus universitario i carabinieri hanno trovato un chilogrammo di hashish, 65 grammi di marijuana e 1.600 euro in contanti, verosimilmente provento dell'attività di spaccio di una sola serata.



A insospettire i carabinieri era stato un insolito via vai nel campus. La droga era sempre nell'alloggio ed erano gli acquirenti, altri studenti, confusi nell'andirivieni universitario, a recarsi dal giovane per acquistare lo stupefacente. Dopo l'arresto, su disposizione del pm Giuseppe Falasca, il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Chieti in attesa dell'udienza di convalida.