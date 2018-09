Cade da impalcatura, grave 52enne

PESCARA. Un 52enne residente in provincia di Brescia è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate in seguito ad un infortunio sul lavoro avvenuto in mattinata in località Brecciarola di Chieti. L'uomo era impegnato in un cantiere, quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato da un'impalcatura, facendo un volo di circa quattro metri.

Subito soccorso è stato trasportato a Pescara: al momento è ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Chirurgia 1.

Gli uomini della seconda sezione della Squadra Mobile della Questura di Chieti hanno sequestrato il manufatto di due piani al cui interno si è verificato l'incidente.

FRATTURE E PROGNOSI RISERVATA

L'uomo è ricoverato con diverse fratture all'ospedale di Pescara nel reparto di chirurgia in prognosi riservata. L'edificio in fase di costruzione, attiguo ad una stalla di bovini, si trova all'interno del Villaggio della Speranza, una struttura di accoglienza gestita da religiose in località Brecciarola di Chieti.

L'operaio era su una scala quando, per cause in corso di accertamento, è precipitato.

Subito soccorso dai due figli, uno dei quali titolare dell' impresa, l'uomo è stato portato all'ospedale di Pescara. Sul posto sono intervenuti anche personale della Scientifica, della Volante e dell'Asl. Gli uomini della Mobile hanno sentito il progettista nonché direttore dei lavori e coordinatore della sicurezza. Il sequestro è stato disposto dal sostituto procuratore della Repubblica di Chieti Giuseppe Falasca.