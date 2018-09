Giulianova, trovato pirata della strada : con un sorpasso rischiò di ammazzare 3 ragazzi

GIULIANOVA. I Carabinieri del Comando Compagnia di Alba Adriatica, coordinati dal tenente colonnello Emanuele Mazzotta, hanno identitificato l’automobilista che il 23 agosto scorso provocò un incidente sul lungomare Sirena di Tortoreto.

Si tratta di un rumeno di 26 anni, S.R., residente a Giulianova. Il ragazzo deve rispondere di lesioni personali stradali gravi, fuga del conducente in caso di lesioni ed omissione di soccorso.

Nell’incidente rimasero feriti tre giovani, di cui uno in prognosi riservata per trauma cranico-facciale, successivamente sottoposto ad un delicato intervento chirurgico maxillo-facciale.

Già subito dopo l’incidente i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile – diretti dal comandante Luigi Colazzo – avevano accertato la dinamica dei fatti.

Il rumeno a bordo della sua Ford, mentre percorreva in direzione sud il lungomare, sorpassò la Fiat Panda con i tre giovani a bordo. Prima di concludere il sorpasso, però, urtò l’altro veicolo provocando il rovesciamento sul fianco sinistro e lo scarrocciamento per alcuni metri. Al termine dello spostamento trasversale la Fiat Panda era andata a sbattere - con la parte superiore dell’abitacolo - contro tre altre autovetture regolarmente parcheggiate sul margine destro della carreggiata.

Il conducente della Ford di colore nero, si era subito allontanato facendo perdere le proprie tracce, mentre i feriti, soccorsi dai Vigili del Fuoco di Nereto che hanno dovuto estrarli dalle lamiere contorte ed accartocciate, vennero immediatamente trasferiti negli ospedali di Giulianova e Teramo.





Grazie al meticoloso lavoro dei Carabinieri che hanno ascoltato numerosi testimoni e setacciato l’area alla ricerca di telecamere a circuito chiuso che avessero immortalato il sinistro sono riusciti pian piano a ricostruire l’esatta dinamica, ma nulla portava al “pirata della strada”..

Le pazienti e certosine indagini e l’ascolto di altri testimoni hanno condotto i Carabinieri sulla strada giusta che ha portato ad individuare l’autovettura risultata essere una Fiesta e successivamente il conducente, autore della paurosa carambola.

La macchina è stata trovata a Giulianova, parcheggiata in una zona isolata in una strada di campagna ed in modo tale da non fare vedere le ammaccature riportate a seguito dell’urto. L’autovettura è stata sottoposta a sequestro, mentre al conducente è stata ritirata la patente di guida, oltre a comminargli tre contravvenzioni per divieto di sorpasso in centro abitato, manovra di rientro pericolosa e velocità non commisurata in centro abitato, per un importo di poco superiore alle 200 euro. Indagini sono tuttora in corso.