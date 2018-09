Montesilvano. Taglio del nastro per via Maresca e piazza Kennedy

MONTESILVANO. Ha una veste tutta nuova via Maresca. L’area strategica del turismo della città di Montesilvano ha cambiato volto.

Marciapiedi a raso, asfalto stampato, illuminazione al led. Il tutto in un tracciato ciclopedonale che porta in fondo alla piazza J. F. Kennedy, anch’essa riqualificata che riproduce una grande scacchiera.

Ieri mattina si è svolta la cerimonia ufficiale di inaugurazione. Presenti oltre al sindaco Francesco Maragno, gli assessori e i consiglieri, anche il progettista dell’opera, l’architetto Mario D’Urbano e la ditta Bucco Costruzioni che ha effettuato i lavori.

«Quando un’Amministrazione Comunale può riconsegnare alla città uno spazio così importante - ha sottolineato l’assessore ai lavori pubblici, Valter Cozzi - è sempre merito di una squadra: a cominciare dal Consiglio Comunale che, credendo nell’impegno della Giunta ha stanziato i fondi necessari, alle ditte coinvolte, la Bucco Costruzioni che ha eseguito l’opera e la Asfalti Zaccardi che ha realizzato gli stampi, fino a tutti i tecnici comunali. Ricordo l’iniziale scetticismo degli albergatori quando annunciammo loro l’intenzione di riqualificare questa zona. Da quegli sguardi privi di fiducia nei confronti della politica abbiamo colto una sfida che ha permesso oggi di raggiungere questo risultato: una via esteticamente curata e, soprattutto, completamente priva di barriere architettoniche».

«Abbiamo rispolverato questo – ha dichiarato il sindaco Francesco Maragno - come tutti i progetti rimasti chiusi in un cassetto. La riqualificazione di via Maresca assume una rilevanza molto importante perché strettamente connessa alla vocazione principale del nostro territorio: il settore turistico. Montesilvano è la città con la più corposa ricettività di tutta la regione. La riqualificazione di via Maresca, all’insegna della sostenibilità consente ai turisti di vivere questa zona a 360°. Ma tale nuova veste permette anche ai nostri concittadini di riappropriarsi di questo luogo. Abbiamo voluto conferire a via Maresca e a piazza Kennedy una identità riconoscibile, realizzando questa grande scacchiera per rinsaldare ulteriormente quel legame con il mondo degli scacchi che oggi vede Montesilvano, dopo aver ospitato ben due tornei nazionali, città di riferimento per questa disciplina sportiva. L’obiettivo è quello di proseguire in questo percorso di riqualificazione di tutta l’area, attraverso la realizzazione di due trabocchi alla foce del fiume Saline, simboli indiscussi dell’Abruzzo e della sua tradizione».