Montesilvano, perde il controllo della moto e si schianta contro un albero

MONTESILVANO. E’ finito a grossa velocità contro un albero nella zona del curvone dove sorgono i grandi alberghi di Montesilvano.

Un uomo di 30 anni è morto sul colpo.

I soccorsi sono scattati intorno alle 4 di questa mattina ma i medici del 118 quando sono arrivati non hanno potuto far altro che constatare il decesso del centauro.

Sul posto sono giunti i carabinieri che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente. Non sembra siano coinvolte altri mezzi per cui si propende per una improvvisa perdita del controllo della moto.