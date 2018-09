Ztl ambientale di via Regina Margherita, dal 29 settembre scatteranno le sanzioni

PESCARA. Sono attive sin da fine luglio le telecamere su via Regina Margherita (angolo via Leopoldo Muzii) e via De Amicis (angolo via Regina Elena) per la Ztl ambientale che ricade sulla strada.

In virtù di un pronuciamento del Tar il Comune ha attivato i varchi dalle ore 16 alle ore 20 tutti sabati e domeniche e giorni festivi, ad esclusione del periodo natalizio fra l’8 dicembre e il 6 gennaio.

Questo significa che in questo arco di tempo potranno entrare solo gli autorizzati, ovvero i residenti.





Per metabolizzare la novità, il Comune di Pescara ha promosso un ingresso soft nel provvedimento, decidendo che l’applicazione con sanzione scatterà a partire dal 29 settembre, dopo una sperimentazione di 60 giorni, decisa per consentire agli interessati di mettersi in regola.

«Molti si sono già messi in regola», spiegano l’assessore alla Mobilità Giuliano Diodati e l’assessore alla Polizia Municipale Gianni Teodoro. «Invitiamo quanti non lo hanno ancora fatto a procedere, scaricando un modulo che abbiamo predisposto per le domande, disponibile sul sito della Polizia Municipale».





La richiesta, corredata da un documento d’identità e dal libretto di circolazione, dovrà essere inviata all’indirizzo di posta elettronica protocollo@pec.comune.pescara.it, o portata all’Ufficio Protocollo di Palazzo di Città la mattina dal lunedì al venerdì con orario 9-13 e il pomeriggio del martedì e giovedì con orario 15-17, oppure portandolo al comando di Polizia Municipale dal lunedì al sabato dalle 9 alle 13.

«E’ un lavoro complesso quello che stiamo portando avanti attraverso tutti i progetti in corso d’opera in città, sia per le piste ciclabili sia per il Piano Urbano del Traffico di cui stiamo per presentare l’aggiornamento», spiegano i due assessori. «Il fine è quello di abbassare i livelli di traffico cittadino a vantaggio della vivibilità e dell’ambiente e in modo compatibile alle vocazioni della città».