Uda, gli oculisti di domani per la 3 giorni di formazione a Chieti

CHIETI. Oltre 300 giovani oculisti in formazione, in rappresentanza di tutte le Scuole Italiane di Oftalmologia, parteciperanno alla tre giorni sull’alta tecnologia teorico-pratica, anche attraverso l’utilizzo di simulatori di chirurgia robotizzata virtuale.

Con l’aiuto dell’alta tecnologia, la simulazione trasporta il medico oculista in un ambiente che ri-produce fedelmente la situazione in cui si troverà ad operare.

Per questo rappresenta il futuro della formazione nell’ambito della chirurgia dell’occhio. L’occasione è data dalla quattordicesima edizione del Corso SOU, organizzato dalla Società Oftalmologi Universitari, presieduta dal Prof. Leonardo Mastropasqua, che si terrà dal 13 al 15 settembre nel Campus dell’Università dell’Adriatico “G. d’Annunzio”, a Chieti. Le Scuole italiane di Oftalmologia vengono chiamate a confrontarsi sulle tematiche più attuali della oculistica clinica e chirurgica senza trascurare le tecnologie più innovative.





«Le Scuole di specializzazione, oggi, devono produrre chirurghi tecnologicamente avanzati - ribadisce il Professor Mastropasqua, Direttore del Centro di Eccellenza universitario - Come i piloti vengono addestrati su simulatori per pilotare i jet, anche gli oculisti hanno elaborato tecnologie che consentono loro di esercitarsi non direttamente sull'occhio umano, ma su simulatori che lo riproducono nei minimi dettagli».

Il Centro di Eccellenza in Oftalmologia dell'università di Chieti-Pescara è sede della Scuola italiana di Chirurgia Robotica. Dal 2006 nel Centro si utilizzano tecniche di chirurgia robotica. Proprio per questo gli specializzandi in Oculistica potranno misurarsi su interventi e soluzioni operative attraverso l’utilizzo di simulatori dell'occhio umano. Nel Centro universitario sede del corso degli oculisti vengono utilizzati sistemi robotizzati tra cui il laser a femtosecondi, un laser che interviene ad una velocità pari ad un milionesimo di miliardesimo di secondo per la cornea e per la cataratta e sistemi di chirurgia tridimensionale e navigata per la retina.

Nei tre giorni del Corso, per ogni sessione tematica saranno trattati gli argomenti di maggiore attualità che i Medici Specializzandi, coadiuvati da Tutor, presenteranno in modo da stimolare una proficua discussione interattiva. Saranno i docenti, invece, a presentare all’interno di ognuna delle sessioni principali, dei temi di interesse attuale, per fornire ai discenti informazioni pratiche ed aggiornamenti che andranno ad arricchire il bagaglio personale di conoscenze e competenze professionali.