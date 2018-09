Dopo inseguimento evase da ospedale, condannato a 5 anni

CHIETI. Un albanese di 25 anni, nell'agosto 2017 protagonista di una clamorosa evasione dall'ospedale di Chieti dove era ricoverato per lesioni riportate al termine di un inseguimento sull'asse attrezzato Chieti-Pescara, è stato condannato a cinque anni di reclusione, nel processo celebrato con rito abbreviato davanti al giudice del Tribunale di Chieti Andrea Di Berardino. Il pm Marika Ponziani aveva chiesto 4 anni. Nell'agosto dell'anno scorso l'uomo aveva cercato di rubare, di notte, alcune auto; fu inseguito mentre con due complici fuggiva a bordo di un'Audi A/6. Durante la fuga l'auto, poi risultata rubata, tentò di speronare quella dei Carabinieri prima di schiantarsi contro un guardrail.



Fuggiti i complici, il 25enne si mise alla guida di un furgone, che pure aveva cercato di rubare, tentando di investire due poliziotti arrivati per bloccarlo. Una volta immobilizzato con l'impiego di spray urticante fu ricoverato in ospedale a Chieti da dove, però, la notte seguente, dopo aver aggredito i poliziotti che lo piantonavano, riuscì a fuggire. Due mesi fa il venticinquenne è stato rintracciato e arrestato a Roma; ora è in carcere. Oltre che di evasione e resistenza a pubblico ufficiale era accusato di ricettazione della Audi, di detenzione di due calci di fucile e cartucce per fucile calibro 12 nonché di lesioni personali.