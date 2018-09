Liceo Classico Pescara: si parte martedì con locali interdetti (forse)

PESCARA. Alla fine, prima di sera, lo scarno annuncio informale su Facebook: gli alunni del Liceo Classico di Pescara inizieranno la scuola martedì 11 settembre e non lunedì 10 come per tutti gli altri.

Il presidente della Provincia, Antonio Di Marco, scioglie l’enigma così senza altre comunicazioni istituzionali, dando una flebile ed unica certezza: l’inizio differito di un solo giorno.

Flebile perchè pare che la parola definitiva si avrà solo lunedì.

Infatti il messaggio di Di Marco prosegue: «Lunedì effettuerò un sopralluogo assieme alla Preside ed al Provveditore per verificare che tutto sia fruibile come già comunicato».

In realtà il messaggio precedente di qualche ora era ancora possibilista sul lunedì postando un documento dei dirigenti provinciali del settore e spiegando: «è appena pervenuto l'atto ufficiale con cui si dà piena funzionalità agli spazi fruibili del Liceo Classico D'Annunzio. Ho avuto anche un colloquio con il provveditore che si sta adoperando funzionalmente per la regolare ripresa delle attività scolastiche lunedì».

Insomma differire di un giorno è una buona cosa per prendere meglio coscienza dello stato dei luoghi ed organizzarsi.



La dirigente scolastica spiega che dopo i lavori di sistemazione dei soffitti sarà la scuola più bella di Pescara ma il documento della Provincia divulgato da Di Marco insieme ad un’altra relazione molto più specifica e tecnica (non divulgata) sull’attuale stato della struttura quantomeno danno indicazioni che c’è bisogno di altri lavori da fare.

I problemi “imprevisti”, scoperti solo durante alcuni semplici lavori di ritinteggiatura (avviati a fine agosto), riguardano intonaci e soffitti molto precari ma fino ad ora nessuno ha spiegato il perchè (si dice le infiltrazioni di fine 2017 che già crearono problemi) e nessuno ha ancora spiegato se questi sono problemi superficiali o il sintomo di qualcosa di più complesso.

Quello che si può sapere ad oggi è quello che scrivono i dirigenti.

L’ala Ovest ed il piano rialzato non presente criticità «nell’immediato» sia per gli interventi eseguiti con l’appalto del Provveditorato (aula 11 e bagni attigui) sia per gli interventi in corso da parte della ditta De Angelis, finalizzati alla rimozione degli intonaci lesionati posti lungo il corridoio prospiciente via Venezia.



«Il primo piano presenta criticità in corrispondenza degli architravi posti lungo il corridoio rimosse entro oggi….»

«Destano preoccupazione le segnalazioni riportate nelle indagine eseguita dall’ing. Giaquinto sull’aula magna e pertanto tale area dovrà essere interdetto all’uso fino a nuova verifica o intervento».

Di che tipo di problema parliamo? Solo intonaci o c’è dell’altro?



E poi: il secondo piano è stato oggetto di lavori del Provveditorato, dunque tutto ok.

Per quanto concerne l’ala Est sono interdetti i piani primo e terra per gli interventi di antisfondellamento e ristrutturazione in corso.

Potranno essere utilizzati l’intero piano secondo, l’ala ovest del piano terra e primo con alcune limitazioni.

«Devono rimanere interdette le aule della biblioteca ed i bagni posti in fondo nella parte terminale dell’ala dove ci sono distacchi importanti».



I dirigenti della provincia comunque rassicurano sul fatto che molti interventi siano terminati proprio sabato.

Allo stato, il Liceo, secondo quanto emerge, potrebbe risultare in gran parte fruibile per il fatto che i soffitti siano stati messi in sicurezza.

A questo punto è bene fare chiarezza anche su tutto il resto considerando che la struttura risale agli anni ‘30.