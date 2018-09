ABRUZZO. Per i dissesti idrogeologici arrivano i fondi per 35 Comuni. Nei giorni scorsi la Regione Abruzzo ha trasmesso alla direzione generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del ministero dell’Ambiente l’elenco degli interventi ammissibili, sono in arrivo per i Comuni abruzzesi importanti risorse da destinare alla progettazione esecutiva di opere per il contrasto per il dissesto idrogeologico.

«I fondi riservati alla Regione Abruzzo dal cosiddetto collegato ambientale voluto dall’allora ministro Galletti sono pari a 7.584.800,00 euro», ha spiegato l’assessore regionale ai Lavori pubblici, Lorenzo Berardinetti, «e saranno necessari per favorire l’efficace avanzamento delle attività progettuali delle opere di mitigazione del rischio idrogeologico, rendendo le stesse immediatamente cantierabili. Gli interventi finanziati, che erano già stati caricati sulla piattaforma Rendis nell’ottobre del 2016 alla luce della loro priorità, sono 45 per un totale di 6.516.169,61 euro».

Grazie a questo passo in avanti verrà avviata la procedura amministrativa di valutazione degli interventi da parte del ministero dell’Ambiente, che si concluderà con l’approvazione dell’elenco, con decreto del direttore generale alla direzione salvaguardia del territorio e delle acque, e la sua formalizzazione alla Regione Abruzzo e il trasferimento della prima quota a valere sul finanziamento assegnato. «Una volta conclusa questa fase», ha proseguito Berardinetti, «si potranno stipulare con le amministrazioni comunali le convenzioni per i finanziamenti e avviare la progettazione esecutiva. Dal momento che i progetti finanziabili non coprono l’intero fabbisogno assegnato alla Regione Abruzzo ci siamo attivati per chiedere al ministero di volerci inviare un ulteriore elenco al fine di permetterci di poter finanziare altri interventi, consentendo la copertura dell’intero budget finanziario a disposizione».

Elenco Comuni con numero interventi ed Importo:

L´AQUILA (4 interventi per Totale € 1.317.478,15);

CONTROGUERRA (€ 9.558,12);

FARA FILIORUM PETRI (€ 121.989,00);

SAN VITO CHIETINO (€ 96.100,00);

BORRELLO (€ 90.442,80);

GESSOPALENA (€ 19.740,00);

VASTO (2 interventi per Totale € 181.790,28);

ATRI (€ 83.916,00);

CASALANGUIDA (2 interventi per Totale € 143.900,40);

CANZANO (€ 124.040,20);

MORRO D´ORO (€ 262.159,80);

PRETORO (€ 29.215,20);

CAPISTRELLO (€ 537.126,11);

VACRI (€ 135.664,20);

SANT´OMERO (€ 133.500,00);

ROCCA PIA (€ 187.7420,59);

TORRICELLA PELIGNA (€ 135.450,00);

MONTEFERRANTE (€ 111.111,00);

BOLOGNANO (€ 17.668,35);

BELLANTE (€ 272.142,70);

MORINO (€ 420.798,00);

MOSCUFO (€ 194.669,95);

CANOSA SANNITA (€ 29.610,00);

FOSSACESIA (€ 227.971,080);

CAGNANO AMITERNO (€ 57.572,00);

BALSORANO (2 interventi per Totale € 32.900,00);

GIULIANOVA (€ 279.253,80);

CIVITELLA MESSER RAIMONDO (€ 142.501,80);

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA (€ 142.501,80);

PALENA (€ 211.050,00);

SAN VINCENZO VALLE ROVETO (2 interventi per Totale € 53.662,50);

LETTOPALENA (€ 156.177,080);

MONTEFERRANTE (€ 89.355,00);

SERRAMONACESCA (€ 20.128,50);

ROSCIANO (€ 121.989,00);

SCERNI (€ 63.484,01);

ORTONA DEI MARSI (€ 139.842,47);

ROSETO DEGLI ABRUZZI (€ 121.989,00).