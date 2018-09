Sparito 4 giorni fa da Caramanico: ancora nessuna traccia del turista milanese

CARAMANICO. Dal 3 settembre scorso non si hanno più notizie di Carlo Fattiboni, 76 anni,di Brugherio (Milano). In passato ha lavorato come impiegato e adesso è in pensione.

Nei giorni scorsi si trovava in vacanza con la moglie per un breve soggiorno termale a Caramanico Terme, nel centro della Val Pescara.

Lunedì alle 17 è uscito dall’albergo e, seguendo un sentiero, si è diretto a piedi alla frazione Decontra, dove è arrivato alle 18.

Qua è stato visto da alcuni conoscenti. Carlo, che doveva rientrare per le 20 perché atteso per cena al ristorante dell’albergo, ha preso la strada del ritorno, ma da questo momento si sono perse le sue tracce.

Come riporta il sito di ‘Chi l’ha visto?’, sembra non abbia seguito lo stesso sentiero dell’andata: le ricerche sono state fatte in tutta la zona, in particolare nella Valle dell’Orfento all’interno del territorio del Parco Nazionale della Maiella, anche con l’aiuto dei cani molecolari e di droni, purtroppo senza esito.

I cani hanno fiutato una traccia, ma sono apparsi disorientati fino a perderla.

Il cellulare risulta non raggiungibile: i carabinieri, però, hanno verificato che è stato agganciato dalla cella di Caramanico Terme alle 22:54 del giorno della scomparsa.





Va tenuto presente che questa cella copre un’area con raggio di due chilometri

Carlo è una persona sportiva e un gran camminatore: ha percorso per ben cinque volte il cammino di Santiago, è stato in pellegrinaggio a Lourdes e Assisi a piedi e il 6 settembre avrebbe dovuto percorrere il pellegrinaggio da Assisi a Loreto.

Ha con sé i documenti.

All’interno dello zainetto si trovano una racchetta telescopica da passeggiata, il suo cellulare a conchiglia (vecchio modello) e un pacchetto di fazzolettini di carta.

I familiari sono molto preoccupati e temono possa essergli successo qualcosa.