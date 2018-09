Pescara, due divieti di balneazione (senza pioggia)

PESCARA.E’ scattato oggi il divieto temporaneo di balneazione della zona antistante Via Balilla.

Questo perchè l’Arta ha comunicato proprio oggi il superamento dei livelli di legge nelle analisi effettuate il 4 settembre.

Ieri era scattato un altro divieto temporanea questa volta nella zona di via Cadorna sempre per superamenti di legge.

Intanto sempre oggi il Capogruppo di Forza Italia al Comune di Pescar,a Marcello Antonelli, ha richiesto una nuova convocazione della commissione ambiente comunale.

«Sono passati sette mesi dalla seduta straordinaria del Consiglio comunale nel quale Ersi, Aca ed ex Governatore D’Alfonso hanno annunciato in modo roboante grandi opere per interrompere il ciclo vizioso degli sversamenti in mare di liquami a ogni pioggia. Del parco depurativo però», aggiunge Antonelli, «abbiamo perso le tracce di tutto. Niente progetti, niente appalti, niente cantieri e, temiamo, niente fondi in cassa. E nel frattempo la nostra costa annega tra i liquami. A questo punto, al fine di riaprire il fascicolo, ho chiesto una riunione congiunta delle Commissioni Lavori pubblici e Ambiente, prevedendo la presenza anche dei vertici di Ersi e Aca, per capire quale sia lo stato dei fatti e se, da febbraio a oggi, sia stato prodotto uno straccio di carta per far partire i lavori».

A marzo 2017 erano state anche individuate 5 aree che potenzialmente potevano accogliere il parco nelle adiacenze del depuratore di via Raiale. E poi si prevedeva la ‘realizzazione di una serie programmata di condotte separate di raccolta delle acque bianche e nere da finanziare prioritariamente con le risorse FSC ordinario 2014-2020 (ovvero i fondi del Masterplan) individuate con la Delibera di giunta regionale 539 del 2016’, delibera che, a sua volta, prevedeva 30milioni di euro per il sistema depurativo di Pescara, Spoltore e San Giovanni Teatino mediante la realizzazione di un nuovo depuratore di Pescara e l’autonomia depurativa dei comuni di Spoltore e San Giovanni Teatino.

Poi molto poco si è fatto e l’inchiesta sul depuratore ha impaurito e rallentato.

Nel frattempo sugli sversamenti dell’impianto B0 della Madonnina continuano.