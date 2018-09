Provoca incidente e poi gira in slip, denunciato e ricoverato

CHIETI. Un uomo di 65 anni è stato denunciato a piede libero dai carabinieri della Compagnia di Chieti con l'accusa di lesioni.

È ritenuto il responsabile di un tamponamento verificatosi lo scorso 3 settembre a Chieti Scalo quando, nel pomeriggio, con la sua Kia Rio ha tamponato un'Alfa 156 che poi è carambolata su altre auto in sosta.

Nell'incidente una persona ha riportato lesioni guaribili in 21 giorni e cinque auto sono rimaste danneggiate.

Dopo l'incidente l'uomo, che a quanto risulta soffre di problemi psichici, si era allontanato portando l'auto in carrozzeria, dove i carabinieri l'hanno rinvenuta il giorno dopo.





Quindi era tornato a casa e, dopo essersi denudato, si era recato in strada.

Nella sera di lunedì, infatti, alcuni cittadini avevano segnalato ai carabinieri la presenza di un uomo che girava in slip in via San Martino e, una volta nella sua abitazione, i carabinieri hanno trovato l'uomo nudo e lo hanno redarguito.

Solo dopo aver sentito alcuni testimoni, fra i quali il proprietario dell'Alfa 156 che era riuscito a vedere parzialmente la targa della Kia, e aver rinvenuto l'auto incidentata e un pezzo del parafango ad una cinquantina di metri dal punto dell'impatto, il 65enne è stato denunciato per il tamponamento.

L'uomo nel frattempo è stato ricoverato in ospedale perché colto da una nuova crisi.