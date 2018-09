Carabinieri Pescara e Montesilvano: 5mila interventi in 8 mesi

PESCARA. Quasi 5mila interventi effettuati fra Pescara e Montesilvano nel periodo gennaio-agosto 2018, di cui oltre 400 sono per dissidi e litigi in famiglia, ma anche nei luoghi pubblici. Nei primi otto mesi dell'anno controllate dai carabinieri 16mila persone e 9mila mezzi.

Oltre 13mila le persone entrate nelle caserme dell'Arma.

Questi i numeri principali dell'attività svolta dall'Arma dei carabinieri del Comando Provinciale di Pescara.

In particolare su dissidi e litigi, la media a Pescara è di 36 al mese, più di uno al giorno. Di questi, oltre 100 sono per lite in famiglia (14 al mese).

Spesso il conflitto, spiega l' Arma, si compone bonariamente e quindi l'intervento è risolutivo. Altre volte, per placare gli animi è necessario fare ricorso alla particolare professionalità dei militari.



Nel dettaglio i risultati dei controlli totali nelle due città.



Pescara:

persone che hanno avuto accesso all’interno delle caserme cittadine, circa 7.000

denunce di smarrimento 2.366

incidenti stradali rilevati, 30

persone controllate, circa 9.000

mezzi controllati, più di 5.000

interventi scaturiti da richieste al 112, 2.446

interventi per liti in genere, 291

di cui interventi per lite in famiglia, 108



Montesilvano:

persone che hanno avuto accesso all’interno della caserma, circa 5.000

denunce di smarrimento, circa 1.500

incidenti rilevati, 12

persone controllate, circa 7.000

mezzi controllati, oltre 4.000

interventi scaturiti da richieste al 112, 2.620

interventi per liti in genere, 115

di cui interventi per lite in famiglia, 70

Particolare attenzione è stata poi riservata ai locali notturni che favoriscono la “movida” spesso criticata e fonte di disturbo per le abitazioni prospicienti e per i residenti in genere.

Anche al fine di verificare la regolarità di queste attività, lungo la riviera nord di Pescara ed in quella di Montesilvano, sono stati controllati locali e stabilimenti ove si svolge attività con musica.

Le verifiche sono state svolte dopo la mezzanotte allo scopo di meglio accertare il rispetto delle diverse normative sul lavoro, sulla sicurezza e sull’igiene, nonché sulle buone pratiche da seguire per consentire una “buona” movida. Ai servizi hanno partecipato anche militari del NAS e del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro per verificare la regolarità delle assunzioni, specie degli addetti alla sicurezza.