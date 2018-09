Pescara. Investito mentre attraversa, 57enne in prognosi riservata

PESCARA. Un uomo di 57 anni e' ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Pescara per le lesioni riportate dopo essere stato investito in via D'Annunzio, a Pescara. L'incidente e' accaduto questa mattina. Stando ad una prima ricostruzione, l'uomo, nato a Pescara, stava attraversando la strada, quando e' stato investito da un'auto guidata da una 41enne pescarese. La donna si e' subito fermata per prestare soccorso. Sul posto sono poi intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il 57enne al "Santo Spirito", dove e' stato ricoverato nel reparto di Neurochirurgia. Dei rilievi del caso si sono occupati i vigili urbani di Pescara.