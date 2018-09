Riserva dannunziana Pescara, quanti strafalcioni nel Pan: «nomi sbagliati, normative ignorate»

PESCARA. «Il Piano di Assetto Naturalistico (PAN) della Riserva dannunziana, nella stesura proposta dal Comune di Pescara, non è assolutamente approvabile».

Il delegato Abruzzo del WWF Italia Luciano Di Tizio boccia senza appello il documento proposto dall’amministrazione municipale e apprezza la posizione delle associazioni locali: «Il PAN – spiega – è atteso da molti anni ed è certamente positivo che da palazzo di città si torni finalmente a preoccuparsene, ma si tratta di un documento fondamentale che va approvato dopo una adeguata fase di confronto e non con tempi contingentati e frettolosi».

Le associazioni nella riunione del 24 agosto scorso hanno chiest tempo per presentare le proprie osservazioni: WWF, Italia Nostra e FAI hanno messo nero su bianco la richiesta in una lettera al sindaco, alla giunta e ai consiglieri comunali tutti; lettera diffusa poi in un comunicato stampa.

La bozza di Piano presentata dal Comune è, questa la prima contestazione, basata su studi risalenti a ben 9 anni or sono, che andrebbero aggiornati.

«A voler pensar male si potrebbe sospettare che la attuale fretta, dopo un decennio di sostanziale disinteresse – osserva il delegato regionale del WWF – sia legata a qualche inconfessato interesse edificatorio, ma voglio essere convinto che non sia così. Non si può considerare, come già osservato nella riunione del 24, la Riserva dannunziana come un’oasi verde isolata dal resto della città: servono corridoi ecologici anche nuovi e vanno rispettati quelli esistenti, a cominciare dalle poche zone non edificate contigue all’area protetta. Chiedo dunque all’amministrazione di seguire le indicazioni delle associazioni e di iniziare una fase di confronto al termine della quale il PAN non potrà che migliorare. Certo è che, anche a una lettura superficiale, la attuale stesura, al di là delle carenze nell’impostazione generale appena sottolineate, appare costellata di errori e prevede addirittura azioni vietate dalla legge».

«NOMI SBAGLIATI, NORMATIVE IGNORATE»

«Per restare nei soli campi di mia specifica competenza – spiega Luciano Di Tizio, erpetologo e ittiologo – trovo nomi scientifici non aggiornati, normative internazionali e nazionali del tutto ignorate (ad esempio il Regolamento UE n. 1143/2014 e il relativo Decreto legislativo n. 230 del 15 dicembre 2017 sulle specie esotiche invasive) e addirittura la previsione di introduzione nel laghetto artificiale della pineta d’Avalos di alcune specie aliene, pratica in Italia vietata per legge, una scelta semplicemente inconcepibile per una Riserva Naturale Regionale sostenuta annualmente con fondi pubblici».

Tra i pesci indicati per un futuro ripopolamento c’è, ad esempio, persino Gambusia affinis, considerata dall’IUCN, l’Unione internazionale per la conservazione della natura, una delle cento specie invasive più dannose al mondo.





Anche il discorso sulla introduzione della testuggine palustre europea Emys orbicularis è affrontato «con preoccupante pressappochismo».

«Sarebbero necessari uno studio di dettaglio da sottoporre al Ministero dell’Ambiente e una serie di approfondite valutazioni», insiste Di Tizio; «nel PAN invece, dopo avere giustamente osservato che si tratta di una specie “particolarmente rara e localizzata quasi esclusivamente in alcuni corsi d’acqua della Provincia di Chieti”, si afferma contraddicendo se stessi, che gli individui da liberare nel lago potrebbero essere forniti “senza particolari problemi tecnici” dalle Riserve Lago di Penne (dove in realtà non c’è alcuna popolazione vitale della specie) e Lago di Serranella, dove la Emys è sì presente ma non con numeri tali da poter consentire prelievi, già del resto negati negli anni scorsi dal Ministero in analoghe occasioni».