Mense Pescara, ora Cir Food porta il Comune in tribunale

PESCARA. Sono in fermento i genitori di Pescara che vogliono avere notizie sulla riapertura delle mense scolastiche.

Le lezioni partiranno lunedì prossimo ma, come ogni anno, il servizio di ristorazione dovrebbe partire il 1° ottobre. “Ce la faranno o no?”, è il quesito ricorrente tra le mamme e i papà che non sanno ancora come potersi organizzare.

Intanto Cirfood fa sapere di aver depositato impugnazione giudiziale contro il Comune di Pescara per dichiarare l’illegittimità della risoluzione del contratto di refezione scolastica, «a tutela dei propri interessi e della propria reputazione».

In particolare, l’impresa precisa che sono ancora in corso le indagini che dovranno accertare le responsabilità dei fatti che hanno portato al malessere di alcune decine di bambini residenti nel Comune di Pescara il 2 Giugno scorso».

Cirfood spiega anche di essersi resa fin da subito disponibile ai dovuti accertamenti da parte delle autorità competenti. «Ancora oggi, per la medesima ragione, l’impresa ribadisce la massima fiducia nell’operato della magistratura e conferma la totale disponibilità a collaborare per l’accertamento di ogni responsabilità dei fatti. Abbiamo fin dall’inizio della vicenda, la propria vicinanza alle famiglie per la salute dei giovani colpiti da disturbi gastrointestinali».

ORE CRUCIALI

L’annuncio di Cirfood arriva proprio in un momento cruciale.

Nelle prossime ore, infatti, si saprà se la seconda classificata del bando di refezione scolastica del 2015 (quando vinsero Cir Food e Bio Ristora), ovvero l’Ati composta dalla Camst società cooperativa e dalla Csa Consorzio servizi abruzzese, abbia risposto positivamente all’interpello del Comune di Pescara.

Accetteranno di prendere in mano le redini della refezione scolastica cittadina? Se dovesse arrivare un no il Comune chiamerà la terza classificata, la Serenissima ristorazione spa, che da quest’anno si occupa della refezione scolastica nelle scuole di Montesilvano (gestita negli ultimi 10 anni dalla Cir Food).

Se dovesse arrivare un altro no, allora, si dovrà procedere con una nuova gara d’appalto europea che, visti i tempi lunghi, significherebbe rischiare di dover rinviare l’apertura delle mense per alcuni mesi.

Intanto già nei giorni scorsi la Procura ha tolto i sigilli alle mense e ai centri cottura e qualcuno vuole vedere questo come un buon auspicio.

IL PRANZO LIBERO

Intanto una sentenza di ieri del Consiglio di Stato che ha detto sì al ‘panino da casa’ sta alimentando ulteriormente i dubbi dei genitori.

I giudici hanno detto sì al diritto al pasto da casa al posto della refezione scolastica e hanno negato alle amministrazioni comunali il potere di impedire l'introduzione in mensa di cibo fatto dalle famiglie.

La battaglia per “il panino libero”, partita da un gruppo di genitori che protestavano contro il costo eccessivo delle mense a Torino, ha ricevuto dunque per la prima volta una legittimazione nazionale, dopo le tante sentenze di tribunali civili e amministrativi in giro per l'Italia.

Questa opportunità sarà concessa anche ai piccoli studenti abruzzesi, nel caso in cui il servizio di refezione scolastica non dovesse partire? Sarà possibile anche con le mense attive? Ai genitori sarà riconosciuta questa opportunità?

Per ora solo dubbi. Le informazioni che provengono dalle scuole sono praticamente nulle e la risposta è sempre la stessa: «noi siamo fermi alle notizie di giugno».