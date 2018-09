Pescara. Circonvallazione e Asse Attrezzato, cantiere senza operai e il traffico va in tilt

PESCARA. Un cantiere allestito da una settimana. Pochi operai all’opera. Rallentamenti e file di oltre un chilometriche nell’ora di punta.

Rientro traumatico per molti lavoratori che questa mattina sono rimasti imbottigliati sulla Variante 16, tra Francavilla e Montesilvano dove nel tratto di Spoltore e zona aeroporto c’è un cantiere che ha ridotto le carreggiate con conseguente deviazione e rallentamenti.

Alcune uscite sono state chiuse ma il peggio si è avuto questa mattina dalle 7.30 quando molti dei lavoratori alla ripresa dopo le ferie estive sono rimasti bloccati in lunghissime file in entrambe le direzioni.

Molti i lavoratori che sono giunti in ritardo sul posto di lavoro mentre altri infuriati hanno protestato spiegando che per oltre 35 minuti sono rimasti fermi senza possibilità di scappatoie poi arrivati nei pressi del cantiere hanno visto che non c’era un solo operaio a lavorare e la cosa ha fatto infuriare ancora di più.

La situazione più delicata si registra nella carreggiata sud da Montesilvano a Francavilla. Macchine ferme già nelle gallerie e fino oltre l’uscita dell’aeroporto resa difficoltosa proprio dal cantiere.

La situazione è solo leggermente migliorata con il passare delle ore. Alle 10 il traffico era ancora parzialmente bloccato ma i tempi di attesa ridotti.

Traffico rallentato anche sull’asse attrezzato.

Si consigliano itinerari alternativi anche per i prossimi giorni.