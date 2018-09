Sciovia Gamberale, il Tar decide il 12 settembre sullo stop ai lavori

L’AQUILA. Il Tar dell’Aquila discuterà il 12 settembre prossimo il ricorso delle associazioni Salviamo l’orso, Wwf e Lipu per l’annullamento del parere favorevole del progetto di “ristrutturazione e ammodernamento di un impianto scioviario nel centro turistico Oasi del Cervo”, in località La Forcella di Gamberale.

I giudici ad inizio agosto hanno emesso un decreto cautelare con il quale hanno sospeso i lavori riguardanti l’adduzione di acqua dalla sorgente.

Questo perchè sussistono «i requisiti dell’estrema gravità e urgenza, tali da non consentire neppure di attendere fino all’udienza del 12 settembre, quando verrà valutata la richiesta presentata dalle associazioni di sospensiva integrale dei lavori».

C’è il rischio, si legge nel dispositivo, «che vengano effettuati lavori comprendenti impattanti opere di sbancamento di terreni e di realizzazione di un’opera negativa dal punto di vista ambientale, con potenziali influssi sul regime di circolazione delle acque sotterranee e sulle sorgenti di acqua potabile, senza che la Regione Abruzzo si sia espressa in alcun modo».

I lavori prevedono, dal 1° agosto, «opere di sbancamento di terreni e di captazione in sorgente, opera quest’ultima non solo negativa dal punto di vista ambientale», scrive il Wwf in una nota, «ma con potenziali influssi sul regime di circolazione delle acque sotterranee e sulle sorgenti di acqua potabile e sulla quale la Regione al momento non si è espressa.

IL PROGETTO

Il progetto definitivo prevede la spesa di 536mila euro, 400 mila euro di fondi pubblici e il resto con un mutuo acceso dal Comune. La pista ha funzionato per circa trent’anni, fino alla vigilia del 2000 poi è stata chiusa a causa di contenziosi tra gestore, usi civici e amministrazione.

Cinque anni fa, quando l’amministrazione comunale è ritornata proprietaria dell’opera, si è adoperata per il rinnovamento dell’impianto da poter ammettere alle provvidenze del piano operativo regionale del fondo per le aree sottoutilizzate (Par Fas 2007/2013).

Nei mesi scorsi non sono mancate polemiche ed è scattato anche un esposto da parte dei consiglieri comunali di minoranza alla procura distrettuale antimafia de L’Aquila, al nucleo di Polizia Tributaria e ai carabinieri, alla Procura Generale presso la Corte dei Conti de L’Aquila e alla presidenza del Consiglio dei Ministri.