Consorzio di Bonifica sud: assunzione per la parente del faccendiere “riservato” Boschetti

VASTO. Scelta dal mazzo per una assunzione a tempo determinato di 24 mesi. Da settembre 2018 a settembre 2020.

E’ stata scelta senza troppi giri di parole Simona Boschetti prima nella graduatoria relativa ad una selezione a tempo determinato da cui si è attinto in passato.

Tutto normale anche se la gestione stessa del Consorzio di Bonifica sud di Vasto, prima da parte di Giampiero Leombroni e poi di Amicone in continuità, ha da subito destato perplessità e innescato scontri politici e minacce di denunce che non hanno creato sconvolgimenti nè cambi di rotta.

La delibera è stata firmata appena un attimo prima delle ferie di agosto mentre la prescelta risulta essere parente (nipote) di Guglielmo Boschetti, tra le tante cose faccendiere discreto, indagato e finora uscito indenne da piccoli e grandi scandali locali e nazionali ma anche consulente e amico dell’ex presidente D’Alfonso e del vice presidente in scadenza del Csm Giovanni Legnini e persino organizzatore di cene per finanziare il Pd locale.

Insomma, l’atmosfera è abbastanza rovente per innescare una vera bomba, più politica che altro, che si inserisce nel colpo di coda del centrosinistra che sta dando fuoco alle micce e chiudendo le ultime posizioni aperte mettendo al sicuro finanziamenti, assunzioni e amici e sostenitori.

«Il consorzio», dice Mauro Febbo (Fi), «è diventato un ‘postificio’ riservato esclusivamente agli amici degli amici ed affini del Partito Democratico. E’ giusto fare piena luce e chiarezza sulla delibera commissariale numero 299 dell’8 agosto scorso dove viene approvata l’assunzione a tempo determinato di un impiegato profilo B da inserire nel catasto per la durata di 24 mesi a decorrere dal 1 settembre»





«Se dovesse risultare vera e fondata la mia denuncia», conclude Febbo, «credo che siamo di fronte all’ennesima "porcata" messa in atto da una precisa classe dirigente che offende sia le istituzioni sia i giovani disoccupati che hanno partecipato alla stessa procedura concorsuale. Credo che ci troviamo di fronte ad atto di pura arroganza e di una gravità inaudita visto che ancora non viene neanche approvato il Bilancio dell’ente».

In attesa di fare chiarezza basti aggiungere che anche la figlia di Boschetti è risultata idonea al contestatissimo concorso della Sasi, quello con i vincitori annunciati, e che lo stesso consulente è attivissimo nella seconda fila della politica. Ha organizzato pure una cena elettorale nella sua evidentemente grande casa di Cupello con ospiti d’onore Luciano D’Alfonso, Camillo D’Alessandro e Marusca Miscia insieme a Federica Chiavaroli.



Nonostante numerose volte il suo nome sia spuntato nelle carte giudiziario (anche come presunta vittima) si evince la sua indefessa opera di consulente e procacciatori d’affari in quella fascia in cui la politica ad alti livelli può fare la differenza: c’era già nell’affare Merker, nell’inchiesta della P4 (come presunto concusso), nell’inchesta dei fratelli Pizza ma questo non gli ha creato problemi con i suoi amici politici. Gli unici problemi gli sarebbero derivati dai nostri articoli (simili a centinaia di molte altre testate): da qui la minaccia di azioni giudiziarie se non avessimo cancellato le informazioni sulle sue gesta.

Per quanto riguarda il consorzio, invece, non è la prima volta che le assunzioni destano interesse.

L’ultima volta fu in occasione della selezione per l’addetto stampa scelta tra altri tre contendenti scelti «per le vie brevi» (?) e di cui uno ha certamente negato di aver partecipato alla selezione (?), un secondo non risulta iscritto ad alcun albo di giornalisti.

Amicone, però, non ha consentito a PrimaDaNoi.it di verificare negando i curricula dei partecipanti che per il commissario sono tutelati dalla privacy.

In questo scenario del tutto incontrollato (chi controlla il consorzio? La Regione non sembra proprio...) non deve neppure meravigliare l’altra segnalazione di Febbo circa l’incarico dato con delibera Commissariale n.203/18 per la nomina a Presidente della Commissione di collaudo amministrativo del lotto 7 di Chiauci, dell'Ing. Gabriele Luciano Di Pierdomenico di Pescara per un importo di euro 44.100,00 e già noto nel pescarese per gli incarichi assunti presso l’Ersi. «Inspiegabilmente l’importo del compenso supera la soglia di euro 40.000,00 prevista per gli affidamenti diretti», fa notare Febbo ma del resto lo sforamento è minimo…

Non così gli aumenti delle somme richieste ai consorziati che pagano un canone salatissimo in cambio di un servizio non sempre impeccabile e la Regione ha già versato altri 500mila euro nelle casse gestite da Amicone.