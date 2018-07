Si innamora su Facebook e fugge di casa: adolescente di Chieti ritrovata in Calabria

REGGIO CALABRIA. La paura è finita. La polizia ha rintracciato la ragazza scomparsa da chieti. Sta bene ed aveva deciso di allontanarsi volontariamente ma ora è tutto finito.

Si e' conclusa col rientro a casa la "fuga" di una ragazza appena maggiorenne ed affetta da patologie, della quale i genitori avevano denunciato l'allontanamento volontario qualche giorno prima.

I genitori partiti sono partiti in auto da Chieti per raggiungere Villa San Giovanni, luogo ove verosimilmente poteva trovarsi la figlia, hanno riferito agli Agenti della Sezione Polfer della cittadina calabrese di aver appreso che la figlia, in contatto da circa un anno tramite Facebook con un giovane di origini tunisine, aveva deciso di incontrarlo e di andare a vivere con lui, in Sicilia.

Gli operatori della Polfer hanno immediatamente iniziato le ricerche presso gli imbarcaderi e presso le strutture ricettive del posto, allertando contemporaneamente la Centrale Operativa del Compartimento di Polizia Ferroviaria di Reggio Calabria.

Dopo alcune ore di ricerche la conferma che la ragazza era proprio lì dove credevano i suoi familiari.

La giovane dopo aver riabbracciato i genitori ha deciso di far rientro a casa.