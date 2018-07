PER IL TRIBUNALE DE L’AQUILA D’ALFONSO NON E’ INCOMPATIBILE

L'AQUILA. Il Tribunale civile dell'Aquila ha rigettato il ricorso presentato dal M5S, che è all'opposizione in Consiglio regionale, con il quale si chiedeva l'incompatibilità del governatore Luciano D'Alfonso, eletto senatore del Pd lo scorso 4 marzo, con la carica di presidente della Giunta abruzzese. Il tribunale, secondo quanto si è appreso, ha condannato alle spese legali i pentastellati. I giudici si erano riservati la decisione dopo l'udienza che si è svolta ieri: nella sentenza hanno accolto la tesi difensiva secondo la quale la scelta tra le due cariche elettive dovrà essere effettuata dopo la convalida da parte della Giunta per le elezioni del Senato della elezione a senatore.

Alla prima udienza D’Alfonso aveva detto: «Resto fiducioso sul fatto che il tribunale voglia considerare che la mia elezione a senatore è soggetta a giudizio di convalida, così come previsto dalla Costituzione, da parte della Camera di appartenenza, con ciò che ne consegue anche in termini di sopravvenuta incompatibilità, così come espresso da alcuni autorevoli costituzionalisti».

I giudici gli hanno dato ascolto e sposato la sua tesi e cioè che di fatto la sua elezione a senatore non si sia ancora perfezionata, nonostante la piena attività senza alcun limite di sorta, la partecipazione alle assemblee, la presentazione di proposte legislative, la percezione dello stipendio e degli altri benefici.

Di fatto è una vittoria su tutta la linea che riabilita anche la decisione già giudicata da più parti clamorosa del consiglio regionale che si era espressa sulla stessa linea.







PAOLUCCI IL PRIMO A COMMENTARE

Il primo a commentare la notizia è l’assessore Silvio Paolucci (la nota è comparsa pure sulla pagina Fb di D’Alfonso): «su un punto è stata fatta chiarezza: la convalida di un eletto è un passaggio fondamentale del processo democratico, e i giudici aquilani hanno accolto la tesi per cui la validazione dell’elezione è sub iudice fino al pronunciamento della Camera di appartenenza. Il Movimento Cinque Stelle ha voluto cavalcare strumentalmente la vicenda, portando avanti un’ipotesi che da un lato sottolinea il loro tasso di estremismo giustizialista e dall’altro fa emergere l’inconsistenza nell’approfondire il merito delle questioni amministrative. I grillini hanno dimostrato la loro incapacità di analisi e si candidano a governare senza conoscere le regole dell’ordinamento».