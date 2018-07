Imposte comunali, a Spoltore nessuna ditta partecipa al bando: «non è conveniente»

SPOLTORE. Nessuna impresa, neanche quella che attualmente gestisce il servizio, partecipa al bando di gara del Comune di Spoltore per l'affidamento in concessione dei servizi di accertamento imposte comunali.

«Un dato che dovrebbe far riflettere il sindaco Luciano Di Lorito, che invece sembra sempre più distante dai problemi e dalla crisi economica che ancora attanaglia il territorio», sottolineano i componenti del gruppo consiliare Centrodestra per Spoltore-Lega.

Il bando comprende Icp (Imposta sulla pubblicità) Dpa (Diritti sulle pubbliche affissioni) e Tosap (Tassa sull'occupazione di suolo pubblico).

«Ma il bando - proseguono i consiglieri comunali - è evidentemente talmente antieconomico da allontanare qualsiasi impresa. Se neanche chi oggi ha l'affidamento del servizio fa la sua offerta, evidentemente abbiamo proprio toccato il fondo. Per questo chiediamo di riproporre una gara che prenda in considerazione anche le riscossioni relative alle violazioni del codice della strada, per far sì che la proposta risulti economicamente di maggior interesse».

I consiglieri di Centrodestra per Spoltrore-Lega vogliono che l'amministrazione si impegni anche nel verificare se la ditta che sta gestendo il servizio ha ottemperato a tutti gli adempimenti previsti nel bando in corso, in particolare per quanto riguarda l'installazione degli impianti pubblicitari.

«Di Lorito - concludono - dovrebbe tornare dalla sua vacanza nel paese delle meraviglie, in cui sembra essersi attardato, e iniziare ad amministrare Spoltore. Utilizzando un po' di sano realismo e quel buonsenso che non guasta mai».