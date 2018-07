Montesilvano. Sorpresi a rubare: fuggono si ribaltano con l’auto

MONTESILVANO. Scoperti durante un tentativo di furto in un'azienda, fuggono in automobile e nella corsa si ribaltano con l'auto; a quel punto fanno perdere ogni traccia scappando a piedi. E' quanto accaduto nella notte a Montesilvano. I due hanno tentato il colpo in una carrozzeria di via Cavallotti, ma sono stati scoperti da un operaio dopo aver forzato gli accessi.

Sono quindi risaliti sull'auto e si sono dati alla fuga.

Nella corsa, all'altezza della rotatoria nei pressi del Bingo, il veicolo si è ribaltato e i due sono scappati a piedi, abbandonando il mezzo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Montesilvano.

È stato accertato che l'auto, una Fiat 500, era stata presa a noleggio in Campania. Indagini sono in corso da parte dei militari che, tra l'altro, stanno visionando le immagini registrate dalle videocamere di sorveglianza.