Pescara. Incidente sullo scooter: grave un 21enne

PESCARA. Un giovane di 21 anni e' ricoverato in gravi condizioni in ospedale per le ferite riportate in un incidente stradale avvenuto ieri sera in via Di Sotto, a Pescara.

Il ragazzo, che risiede in citta', era alla guida del suo scooter, quando, per cause in corso di accertamento, si e' scontrato con un'auto che usciva da un accesso carrabile.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno trasportato il giovane in ospedale, dove e' stato sottoposto a un intervento chirurgico.

Il centauro e' ora ricoverato nel reparto di Neurochirurgia; la prognosi e' riservata. Dei rilievi del caso si e' occupata la polizia municipale.