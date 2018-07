Fca, finisce improvvisamente l’era di Sergio Marchionne

ITALIA. E’ finita oggi improvvisamente l'era di Sergio Marchionne alla Fiat: tutte le sue deleghe sono state frettolosamente redistribuite.

Il suo successore è Louis Carey Camilleri, membro del board Ferrari nella carica di amministratore delegato della casa di Maranello.

Il presidente sarà John Elkann. Lo scrive Automotive News Europe. Il cambio al vertice - secondo le indiscrezioni- sarà deciso oggi nel cda della Rossa.

Sono stati convocati oggi d'urgenza i Cda di Fca, Ferrari e Cnh industrial per esaminare il nodo della successione all'ad, visto il prolungarsi della degenza per l'intervento chirurgico. Le

indiscrezioni sullo stato di salute di Marchionne - che secondo le notizie ufficiali è stato operato alla spalla destra - negli ultimi giorni si sono moltiplicate.

Marchionne, originario di Chieti, dopo gli studi tra l'elementare Nolli e al Liceo Classico, nel 1966 si trasferisce a Toronto, in Canada, con tutta la famiglia.

Nel 2003 entra nel cda della Fiat e a lui l’azienda ha riconosciuto la capacità di essere riuscito a rilanciare la più importante casa automobilistica italiana.

Ora questa sostituzione improvvisa.

L'ultima apparizione pubblica di Marchionne è avvenuta a Roma il 26 giugno, quando ha consegnato una Jeep Wrangler ai carabinieri italiani poi il ricovero in una clinica Svizzera per l’operazione alla spalla, come raccontato da Lettera 43 che già qualche giorno fa aveva annunciato l’assenza di Marchionne all'annuncio del 25 luglio pianificato dalla casa automobilistica sui guadagni del secondo trimestre.

Solo tre giorni fa la Fiat aveva ammesso che Marchionne aveva subito un intervento chirurgico, ma aveva respinto qualsiasi ipotesi sulla sua possibile sostituzione.

Secondo la Financial Industry Regulatory Authority, riporta il sito Automotive News Europe, le società quotate in borsa non sono tenute a rivelare al pubblico se i loro dirigenti hanno gravi malattie. «Tuttavia, FCA, nella sua documentazione annuale della SEC, cita regolarmente la salute di Marchionne come vitale per le prospettive a lungo termine dell'azienda».