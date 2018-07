Autoporto Roseto, Regione cerca il gestore

ROSETO. Su impulso del sindaco di Roseto Sabatino Di Girolamo, la Regione Abruzzo ha provveduto a pubblicare una delibera di Giunta con la quale si dà avvio all’iter amministrativo per l’affidamento in gestione dell’autoporto.

La delibera in questione (n. 494 del 6 luglio 2018) costituisce un significativo passo avanti verso quel progetto di rilancio competitivo dell’autoporto che per il sindaco Di Girolamo è «una priorità irrinunciabile».

E così dal momento che la Regione è proprietaria dell’infrastruttura, che però non è mai stata attivata come piattaforma logistica, si è deciso di svolgere una "consultazione di mercato" propedeutica a raccogliere informazioni utili e a predisporre le attività preparatorie alla procedura di gara in modo da poter procedere all’aggiudicazione unitaria o frazionata dell’area mediante assegnazione a titolo oneroso di porzioni di terreno o del diritto di superficie.

La Delibera di Giunta regionale dunque dispone - quale atto di indirizzo - l’avvio di una consultazione preliminare di mercato, finalizzata alla successiva gara di evidenza pubblica.

Il tutto nel quadro della legge regionale modificata proprio a maggio dello scorso anno su sollecitazione del Sindaco di Roseto.

L’attivazione della procedura ad evidenza pubblica è stato argomento su cui il sindaco ha molto pungolato la Regione nell’ultimo anno alla luce dell’interessamento manifestato da alcune imprese circa l’utilizzo dell’autoporto, infrastruttura che non è mai stata operativa ma su cui l’amministrazione non ha mai voluto rinunciare a supportare possibili azioni di insediamento.

«Ringrazio il Presidente Luciano D’Alfonso e il direttore del dipartimento Trasporti Evelina D’Avolio per aver raccolto con premura le mie sollecitazioni circa l’urgenza di incentivare in quel nodo logistico l’insediamento di attività produttive e industriali. Dopo la cessione al Comune dello Iat e del lido La Lucciola e dopo il finanziamento della ristrutturazione del pontile, la Regione pone le premesse per garantire a Roseto un quarto fondamentale risultato per la nostra comunità. Stiamo mettendo a frutto un lavoro durato mesi - conclude Sabatino Di Girolamo - e che servirà a gettare le basi di una rinnovata competitività e di un nuovo appeal industriale per il nostro territorio. Sarebbe certamente demagogico - come pure qualcuno ci attribuisce - promettere posti di lavoro. Ma un’amministrazione deve incoraggiare delle aziende a investire su un’area in posizione strategica rimasta infruttuosamente nel dimenticatoio da anni.

E’ quello che stiamo facendo, e su cui continueremo a lavorare con una soglia di attenzione altissima, in modo che Roseto possa tornare a essere un territorio trainante dell’economia di questa Provincia».