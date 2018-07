Paglieta, incidente in motorino 20enne perde la vita

PAGLIETA. Ancora un incidente mortale in moto. Questa volta a perdere la vita è un ragazzo di 20 anni morto dopo aver perso il controllo del suo scooter in località Torre a Paglieta.

L’incidente è avvenuto intorno alle 8 di questa mattina per cause ancora da accertare. Il corpo del ragazzo è stato sbalzato a diverse decine di metri dal suo mezzo. I rilievi sono ancora in corso e non si conoscono al momento altri dettagli.

E’ stata allertata anche l’eliambulanza che però sembra non sia atterrata perchè non più necessaria.