Abusi sessuali su invalida, 70enne a giudizio

CHIETI. Un uomo di 70anni che risiede in un piccolo centro della provincia di Chieti è stato rinviato a giudizio dal gup del Tribunale del capoluogo teatino Luca De Ninis con l'accusa di violenza sessuale continuata. L'uomo avrebbe abusato di una donna di 30 anni con gravi problemi psichici e invalida al cento per cento. I fatti si sarebbero verificati nell'abitazione della vittima. Il processo è stato fissato per il prossimo 2 ottobre dinanzi al Tribunale in composizione collegiale. L'imputato, difeso dall'avvocato Manuela D'Arcangelo, ha sempre respinto le accuse. Secondo la difesa il capo di imputazione è generico, non specifica quali e quanti episodi si sarebbero verificati, pur in un arco temporale di quattro anni. E, inoltre, non è stata mai effettuata una perizia per accertare la violenza e dunque dare un riscontro alle accuse.